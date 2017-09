Lázadás készül a Jobbikban Vona Gábor ellen

A Ripost folytatta azt a cikksorozatát, amely a Jobbik szeptemberi zárt frakcióülésén történteket tárja fel. A lap úgy jutott információkhoz, hogy bejutott a párt ülésének otthont adó siófoki hotelbe, a felelősök pedig egyszerűen nem szúrták ki a hívatlan vendégeket. Egyébként éppen Vona frakcióellenfelei segítettek bejutni a Ripostnak. A Ripost most azt írja, hogy lázadás készül a Jobbikban, miután információi szerint Vona párton belüli ellenfelei titokban hangfelvételeket rögzítettek az ott az elhangzottakról, amelyeket felhasználva megbuktathatják a súlyos hitelességi problémákkal küszködő pártelnököt.

Bemikrofonozták a Jobbik siófoki frakcióülésének helyszínét - állítja a mai Ripost. A lap úgy értesült, hogy a titkos hangfelvételeket Vona Gábor párton belüli ellenfelei készítették azzal a céllal, hogy muníciót gyűjtsenek a pártelnök megbuktatásához.

A Ripost szerint ugyanis lázadás készül a Jobbikban.

Ennek hátterében Vona súlyos hitelvesztése állhat, a lap pedig azt is megjegyzi, hogy miután az elnök maga fogalmazta meg, hogy "ellopta a párt lelkét", a háta mögött "tolvajként" emlegetik a Jobbikon belül. A Ripost szerint az adatgyűjtést az is motiválja, hogy bizonyítékokat rögzítsenek arról, hogy valójában Simicska Lajos oligarcha a párt főnöke. Azt írják, hogy az sem véletlen, hogy Varga Damm Andrea ügyvéd, Simicska egyik bizalmasa élesen kirohant a Ripost cikkei miatt, úgy tudják ugyanis, hogy Lajos őrjöngött, mert a jobbikos szervezők nem szúrták ki a ripostos újságírókat. Az eset miatt belső vizsgálat is indult, hogy kiderüljön, kik segítették a Jobbikból a lap kollégáit. A Ripost korábban arról is beszámolt, hogy több alkalommal is, közvetlenül a párt vezetésének társaságában hallgatta végig, miről egyeztetnek a politikusok. Ezek során azt tapasztalta, hogy a Jobbik fejesei

változatlanul zsidóznak, és gúnyolódnak a nyugdíjasokon.

Arról is írtak, hogy Volner János a "bokor ügye" miatt kiesett a személyi kérdésekbe is aktívan beleszóló Simicska Lajos kegyeiből, helyette Dúró Dóra léphet elő az első vonalba, aki kifejezetten szimpatikus a milliárdosnak. Ennek lehet a következménye, hogy Volner és Vona látványosan kerülte egymást a három napos frakcióülés során.