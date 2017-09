A Momentumnak elmentek otthonról

Tegnap megírtuk, hogy váratlanul távozott a tisztségéből a Momentum Mozgalom kabinetfőnöke, Borbély Ede. Az egyszázalékos párt néhány órával később azt közölte az MNO.hu-val, hogy az Origo nem mond igazat, hiszen ilyen poszt nem is létezik náluk. Fekete-Győr Andrásék vagy pofátlan hazudozásba kezdtek, vagy egyszerűen elment az eszük. Más magyarázatot ugyanis nehéz találni arra, hogy a Momentum miért tagadja le most azt a kabinetfőnököt, akit alig egy hónapja ők maguk neveztek ki.

Egészen elképesztő nyilatkozatot adott Papp Gergő, a Momentum Mozgalom sajtófőnöke az MNO.hu-nak, amelyben azt állította, hogy az Origo hazudott, amikor azt írta, hogy lemondott Borbély Ede, a párt kabinetfőnöke. A viccpárt fő kommunikátora ugyan azt elismerte, hogy Borbély távozik, de leszögezte, hogy ő semmiféle hivatalos pozíciót nem töltött be. (Szuper, akkor honnan is távozott?)

Ami ennél is súlyosabb, hogy Papp azt is állította, hogy olyan titulus, hogy "kabinetfőnök" soha nem is létezett a Momentumban, és a választásokra készülődve éppen most kívánnak létrehozni egy ideiglenes kabinetvezetői tisztséget, erre pedig pályázatot is kiírtak. Részletkérdés, de már ez sem igaz, hiszen a felhívás nem "ideiglenes kabinetvezetői", hanem "kabinetvezető-helyettesi" funkcióról szól.

A legnagyobb hazugság viszont, hogy Papp egy az egyben letagadta, hogy Borbély Ede igenis a Momentum kabinetfőnöke volt eddig, és ellátta az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Hogy erre mi szükség volt, az nem csak nekünk, hanem a Momentum tagsága előtt is érthetetlen, akiknek augusztus 16-án Soproni Tamás, a párt alelnöke mutatta be Borbély Edét, mint kabinetfőnököt. A hivatalos bejelentés levélben történt meg, ezt pedig most meg is mutatjuk. Soproni írását az után juttatták el hozzánk, hogy Papp nyilvánosan letagadta Borbély funkcióját az MNO-nak. Következik tehát Soproni "ki a f*szom" Tamás:

"A szervezet fejlődése folyamatos, és úgy láttuk, hogy a hatékonyabb működés érdekében szükségünk van egy kabinetfőnökre, aki tulajdonképpen az elnökség meghosszabított karjaként működik, és főleg az elnökség és az operatív szervezet közti munkát segíti. Erre a pozícióra Borbély Edét neveztük ki, aki a NOlimpia kampány után lett aktív tagja a Momentumnak. Főként a Momentum rádióval kapcsolatban lehet ismerős a neve, de ő szervezte az Okos állam gazdaságpolitikai konferenciát, és a politikai stratégia „akciósítása" is hozzá fűződik. Forduljátok hozzá bizalommal."

Ha ez sem elég az igazmondó Papp Gergőnek ahhoz, hogy eszébe jusson, ki is az a Borbély Ede, akkor még egy kicsit segítünk. Bemásoljuk ide a Momentum szervezeti ábrájának azt a részletét, amely szemmel láthatóan Borbélyt igenis kabinetfőnökként nevezi meg. Így utólag egyébként világos, miért akarták Fekete-Győrék a hatósággal zároltatni ezt a dokumentumot: azzal, hogy a párt tisztségviselőinek listája kiszivárgott hozzánk, nyilván már nem olyan könnyű kamuzni arról, hogy ki kicsoda a Momentumban.