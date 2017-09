Becsapták a várpalotai hintabaleset túlélőjének családját

A TV2 Tények című műsorának riportja szerint túl van az életveszélyen a várpalotai hintabaleset legsúlyosabb sérültje, a 18 éves Krisztofer. A hírműsor ugyanakkor arról is beszámolt:a fiú családját csaló környékezte meg.

Túl van az életveszélyen a várpalotai hintabaleset legsúlyosabb sérültje, a 18 éves Krisztofer. Azonban, mint azt a Tények riporterei megtudták, a fiú családját közben csalók környékezték meg. Krisztofer hat testvérével és szüleivel egy kétszobás veszprémi albérletben lakik. A főbérlő havonta jelentkezett a családnál a rezsi költségért. Csekket azonban egyetlen alkalommal sem hozott magával, csak a pénzt kérte el. Minden alkalommal más - más összeget. A héten aztán kiderült, hogy a főbérlő nem fizette be a villany és a víz költségeket. Két nappal ezelőtt elzárták a vizet Krisztofer családjának albérletében. Várható, hogy hamarosan az áramot is kikapcsolják.Utóbb az is kiderült, hogy az állítólagos főbérlő nem azonos a lakás tulajdonosával.

Augusztus utolsó hétvégéjén Krisztofer az édesanyjával és a húgával ült azon a hintán, amelyiknek az egyik karja üzem közben tőből letört. A fiú fejjel zuhant az útra, életéért hetekig küzdöttek a győri kórház orvosai. A TV2 információi szerint a fiú már jobban van, rendben van a keringése és a légzése is. Győrből tegnap átszállították a veszprémi kórház baleseti sebészetére. Amint megerősödik, Budapestre viszik az Országos Rehabilitációs Intézetbe, ahol valószínűleg mindent újra kell majd tanulnia.