Korábban nem sokan gondolták volna, hogy Vona Gábort ha nem is túlszárnyalni, de meg lehet közelíteni alpári nyugdíjasgyalázásban, most az Index újságírói megmutatták, hogy nincs lehetetlen. Az ellenzéki hírportál három újságírója olyan „finoman" gúnyolódik a nyugdíjasokon, hogy minden bizonnyal a Jobbik elnöke is megdícsérheti őket. Nem beszélve közös gazdájukról, Simicska Lajosról. Az Index három munkatársa ugyanis valóságos „nyugdíjas-napot" tartott: összehangoltan szidták az idős embereket a Tumblr-oldalukon, egyikük azt írta, hogy "arcom, amikor az elsőosztályú kocsiban sem sikerült megúszni a pörköltzabáló nyanyát".

Hatalmasat ment a Vona-Simicska-Index tengely, gyakorlatilag hetek alatt sikerült egy egész korosztályt magukra haragítaniuk, mondjuk azt senki nem tudja, hogy miért is csinálják ezt. A Pesti Srácok számolt be arról, hogy pár indexes újságíró új hobbit talált magának: nyugdíjasokat fotóznak, a képeket feltöltik a Tumblr-oldalukra és utána mesterszinten alázzák őket. Arról nincs pontos információnk, hogy egymással is versenyeztek-e az ifjú újságírótanoncok, mindenesetre elég különös az időzítés, hiszen nagyjából egyszerre osztották meg a képeket. Egymást túllicitálva az alábbi „alkotások" születtek:

A képek tanúsága szerint ketten ugyanazt az idős hölgyet fotózták vonatútjuk során, egészen tartalmas utazásban lehetett részük. Beszélgetésről szó sem esett, nagyon úgy néz ki, hogy a vonaton étkező idős asszony volt az egyetlen témájuk. Az nem derül ki a bejegyzésekből, hogy miért zavarta őket, hogy valaki mögöttük eszik.

Könnyen lehet, hogy a Jobbik elnökének szavai voltak hatással a Simicska-féle Index munkatársaira. Mint emlékezetes, a nyáron Vona Gábor, a Jobbik pártelnöke támadta meg az időseket, amikor Facebook-oldalán azt írta, „szemeikben gyűlölet van, szájukból szennyvíz folyik". Hozzátette: a nemzeti ünnepeken rendszeres esemény, hogy "hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját".

Vona azóta sem kért bocsánatot a nyugdíjasoktól, aminek meglett a hatása. Amint arról beszámoltunk: előbb nyugdíjasokat inzultáltak, és a Jobbik tévéje idős embereket zaklatott. Legújabb fejleményként Simicska újságírói gúnyolódnak rajtuk.