Több mint egymilliárdból fejlesztik az iskolákat Kiskunfélegyházán

Mintegy 730 millió forintból újulhat meg Kiskunfélegyháza két általános iskolája, gimnáziuma és egy kollégiuma. További 400 millió forintból pedig egy új óvoda épül.

Kiskunfélegyháza polgármestere, Csányi József, elmondta, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében elnyert több mint 496 millió forint támogatásból nyílik lehetőségük felújítani az oktatási intézményeket a városban. Mint mondta a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kialakítanak két új tantermet és egy sportudvart is. Továbbá a beruházás magában foglalja a nyelvi, az informatikai, a természettudományos és a művészeti kompetenciák fejlesztéséhez szükséges eszközök és bútorok beszerzését is.

Az általános iskolák mellett egy zeneiskola épületét is felújítják.A Darvas József Általános Iskolában 46 millió forintot fordíthatnak épületfelújításra, a vizesblokkok és öltözők felújítása mellett a tornaterem padlózatának cseréjére, és egy új tornaszoba kialakítására.

A Móra Ferenc Gimnáziumban pedig új központi fűtést alakítanak ki valamint megújul több tanterem is.

További 400 millió forintot fordíthat az önkormányzat egy új napköziotthonos óvoda kialakítására. Az épületben legalább 105 gyereket tudnak majd elhelyezni.

Az óvodai csoportoknak egy-egy öltözőt, mosdót és szertárt is kialakítanak majd. Továbbá létrehoznak egy fejlesztő és logopédiai foglalkoztatót, valamint egy tornaszobaként is funkcionáló többcélú nagytermet, amelyhez sportszertár is tartozik majd.

Az intézményben lesz tea- és melegítőkonyha, a beteg gyermekek számára elkülönítőszoba, akadálymentes mosdó, valamint raktár, gépészeti és karbantartó helyiség is. Az új óvoda várhatóan 2018 nyár végére épül fel.