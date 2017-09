Rendőrnek adta ki magát a csaló

Az ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki több millió forintot csalt ki emberektől azzal, hogy rendőrnek adta ki magát.

A 31 éves férfi azzal csapta be az embereket, hogy ő és az apja is a rendőrségen dolgoznak. Volt igazolványa, azt hazudta, hogy a déli határszakaszon teljesít szolgálatot, és az internetes adatlapjára is egyenruhás képeket töltött fel magáról.

Azt ígérte az embereknek, hogy segít kedvezményes áron hozzájutni a rendőrségtől leselejtezett, bezúzásra vagy árverésre váró autókhoz. A személyautókat 150 ezer forintért, a teherautókat 1 millió forintért árulta, ezen felül az átírási költségeket is elkérte.

A férfi összesen négy autót ígért meg két győri embernek, akiknek 2,5 millió forint kárt okozott.

Az ügyészség csalással vádolja a férfit, aki akár hét és fél év börtönbüntetést is kaphat.