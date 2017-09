A pártfinanszírozási botrány után mi lesz a Jobbikkal?

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt a Jobbikon belüli ellentét odáig fajult, hogy Vona Gábor elnök ellenlábasai a párt siófoki frakcióülésére becsempészték a Ripost újságíróit, akik kedvükre fotózhattak és videózhattak az ülésen. Úgy tűnik, hogy sokan nem nézik jó szemmel Simicska Lajos egyre erőteljesebb dominanciáját a Jobbikon belül. De mit szólhat Vona belső ellenzéke ahhoz, hogy a pártvezér pár napja a Publimont plakáthelyeiért cserébe végképp zálogba adta a pártot az oligarchának? Mi lesz a Jobbikkal a pártfinanszírozási botrány után?

Ahogy arról a Ripost már beszámolt, a párton belül egyértelműen tudják, hogy Simicska Lajos mára már teljesen átvette az irányítást, hiszen az oligarchát egymás között „Főnöknek” hívják, és a napilap szerint, az sem véletlen, hogy Varga Damm Andrea ügyvéd, Simicska egyik bizalmasa élesen kirohant a Ripost cikkei miatt, mivel úgy tudják, hogy az oligarcha őrjöngött, amiért a jobbikos szervezők nem vették észre a ripostos újságírókat a frakcióülésen. Ahova éppen a jobbikosok csempészték be őket...

Egyértelműen az oligarcha dominanciáját bizonyítja az is, hogy állítólag ő követelte a belső vizsgálatot a Jobbikon belül a becsempészett újságírók miatt. Úgy tudják, hogy Vona utolsó nap hosszasan telefonált, jelentett valakinek az ülésen történtekről.

Vélhetően már a frakcióülésen kész volt a „mesterterv” arra, hogy hogyan lépjenek keresztül a plakáttörvényen, és hogyan valósítsák meg a korrupciógyanús ügyletet a Simicska érdekeltségébe tartozó plakáthelyek átjátszására.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Jobbik 1 milliárd forint értékben vett át plakáthelyeket a Simicska-közeli Publimont Kft.-től, és azért „később fizet” majd. Úgy tudjuk, hogy Simicska személyesen járt közben azért, hogy a Publimontnál megvalósítsák ezt a többszörösen jogsértő tranzakciót, megjelent az igazgatósági ülésen, ami szokatlan a milliárdostól. Vona tehát teljes egészében, most már leplezetlenül adta el a pártot Simicskának, ezért nem csoda, hogy magabiztosan dirigál az oligarcha a párt belső vizsgálati ügyében is.

A Magyar Nemzet tegnap délután számolt be arról, és állította be diadalként, hogy a Jobbik, a Publimont eddig átjátszott 1100 plakáthelye mellé, további plakáthelyeket akar venni. A „venni” szót természetesen idézőjelbe kell tenni, hiszen honnét lenne egymilliárdja a Jobbiknak? Mindenki előtt nyilvánvaló: tiltott pártfinanszírozásról van szó, egészen egyszerűen. Mindenesetre Simicska Lajos lapja, a Magyar Nemzet a következőket írta pártjáról, a Jobbikról: A párt lapunk megkeresésére ugyanis azt közölte, hogy újabb cégekkel és magánszemély tulajdonosokkal tárgyalnak reklámeszközök vásárlásáról.” Részleteket természetesen újra nem tudhatunk meg, mivel minden kiszivárgó információ veszélyeztetné a folyamatban lévő tárgyalások sikerét, így egyelőre csak annyit árultak el, hogy a már hozzájuk került plakáthelyek vásárlását részletfizetési konstrukcióval, hitelfelvétel nélkül és önerőből oldották meg”.

Máris megnyugodtunk. Hiszen, amit eddig sejteni lehetett csak, az most már ténnyé vált, azaz, hogy a Vona vezette Jobbik mára már kizárólag kvázicégként működik, ami a jó pénzért cserébe teljesíti azt a küldetést, amit a megrendelő kér.

Egy üzleti vállalkozásnak szoktak lenni üzleti titkai. Kérdés, hogy ezek után Vona egyben tudja-e tartani a korábban nemzeti-radikális köntösben villongó, mára azonban a mélyén ugyan továbbra is antiszemita, rasszista, nyugdíjasgyűlölő, de látszatra balra orientálódó pártját. Össze tudja-e tartani a pártelnök a még nemzeti gondolkodású pártagokat és a hozzá hasonló, a pénzért és a hatalomért bármire képes jobbikosokat még 6-7 hónapon keresztül? Kihúzzák-e a választásokig?

A kérdés azért is merül fel, mivel Vona megítélése nagyon megromlott a párton belül, a pártelnök körül lassan elfogyó levegőt a fentieken kívül tükrözi az is, hogy se szeri se száma az idén feloszlott helyi alapszervezeteknek, akiknek elegük lett Vona politikai ámokfutásától. És nyáron már szétszakadt a Jobbik. Nem nehéz megjósolni, hogy lesz újabb szakadás is.

A vecsési szervezetnek elege lett

Az elmúlt időszak egyik legemlékezetesebb kenyértörése a vecsési Jobbikban esett meg. A vecsési Jobbik még tavaly december végén dühödött meg Vonára, amikor a pártelnök és Mirkóczki Ádám üdvözölte a zsidóságot Hanuka alkalmából egy Köves Slomónak írt levélben.

A párt vecsési alapszervezete elhatárolódott a levéltől, és nem sokkal később a vecsési elnök, Szabó Attila és más helyi jobbikosok kiléptek a pártból és megalakították a Rend és Igazság nevű pártot Tyirittyán Zsolttal, a korábban Jobbik-szövetséges Betyársereg vezetőjével és Orosz Mihály Zoltánnal, Érpatak jobbikos polgármesterével. Valamennyien a párt irányváltását jelölték meg a távozás okaként, és elmondták, hogy Vonát már csak a hatalomra jutás érdekli, és nem törődik azzal a sok emberrel, akik felépítették neki a pártot.

Gárdisták is tűntettek Vona ellen

A párt szétesésére utaló jel volt az is, hogy idén januárban, a Jobbik évadnyitó rendezvényén Vona ellen tüntetett a Jobbik vidéki szervezetét felépítő Magyar Gárda.

Silip Norbert a Gárda korábbi vezetője is azt rótta fel Vonának, hogy a pártelnök baloldalra tart, onnan akar szavazatokat elvenni. Silip nyílt levelében szólította fel Vonát a Gárda mellénye visszaadására, mivel szerinte méltatlanná vált ahhoz.

Az értelmiségi hátország is elpártolt

Arról is lehetett olvasni, hogy Vona Soltvadkerti Piknikére számos, a párt hátországát jelentő értelmiségi nem kapott idén már meghívást, mivel kritikus hangokat ütöttek meg Vona újszerű politizálásával kapcsolatban.

Így nem kapott meghívást Tóth Gy. László, akit Vona politikai mentoraként jellemzett korábban, de nem volt ott Bíró András Zsolt, Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvényének, a Kurultájnak a főszervezője sem, és Borbély Zsolt Attila politológus sem, a Jobbik korábbi nemzetpolitikai vezetője.

De nem vett részt a tanácskozáson Vincze Gábor történész, Koltay Gábor filmrendező, Raffay Ernő történész, volt honvédelmi államtitkár, valamint a Bán Mór néven a Hunyadi történelmi regénysorozatot jegyző Bán János író sem.

Meddig tartható egyben a Jobbik?

Vona teljesen szembefordult sajátjaival, és pártját zálogba adta a milliárdos Simicska érdekeinek, erről szól a párt legújabb pártfinanszírozási botránya. Elszánta magát, nincs vesztenivalója, ezért vállalta a korrupció és a tiltott pártfinanszírozás gyanúját is.

Kérdés, hogy az ezáltal megteremtett belső feszültség mikor fogja teljesen szétfeszíteni a pártot, és mikor fognak azok a kevésbé gyáva jobbikosok kihátrálni Vona mögül, akik annak idején vállalták a radikális nemzeti irányzatot, és álltak az akkor még mellényes Vona mögé.

Kérdés az is, hogy a párton belüli ellenzékiek mit szólnak ahhoz, hogy a Jobbik innentől kezdve hivatalosan is egy oligarcha lekötelezettje lett, az ő sakktáblájára került, ahol a lépéseket innentől kezdve – vagyis innentől kezdve még inkább – Simicska diktálja.

A pártból kiszállt politikusok, azonban tudják és mondják, hogy Vonát már csak a hatalom megszerzése motiválja, mindenre képes ezért, és messze van már attól a pártvezetőtől, aki számukra korábban a nemzeti-radikális gondolkodás megtestesítője volt. Ráadásul minden közvélemény-kutatás szerint nagyon rosszul áll a Jobbik.

Vonának tehát mindent megért a Jobbik néppártosodási látszata, ezért kellett mennie Novák Elődnek, a hátországot jelentő értelmiségnek, ezért kellett megszűnnie alapszervezetek tucatjainak, ezért kell a Simicska-tévében Kálmán Olgánál magyarázni a bizonyítványt, bocsánatot kérni a zsidóságtól és lehetne tovább folytatni a sort.

Mindenesetre a fenti tünetek arra utalnak, hogy nem mindenki örül a párton belül az új irányzatnak, és vélhetően a megfelelő alkalmat várják arra, hogy leszámoljanak a meghasonlott pártvezetőjükkel.

A probléma csak az, hogy hétről hétre újabb és újabb antiszemita botrányok buknak ki innen-onnan, amik erősen megkérdőjelezik a konszolidálás valódiságát.

Pár hete derült, ki például, hogy a Jobbik a halálra ítélt európai polgári kezdeményezéséhez észt és horvát neonáci politikusokat vont be szövetségesként.

Ez is hozzátartozik a teljes Jobbik-Vona-Simicska-képhez. És persze a legújabb ügy: a múlt héten kiderült pártfinananszírozási botrány.