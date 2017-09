Kósa: Ki a migránsokkal és megvédeni a határokat

Brüsszel a "Soros-terv" szerint halad, holott a milliárdos víziója szerinti kötelező betelepítési kvótáról szóló vita lassan "okafogyottá válik", mert kedden lejár az azt előíró határozat hatálya - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára. A Fidesz-frakció arra kérte a kormányt, hogy a lehető leggyorsabban indítsa el a betelepítési kvótával és a "Soros-tervvel" összefüggő nemzeti konzultációt. A Migrációkutató Intézet vezetője szerint is megbukott a kötelező betelepítési kvóta.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának szerint Brüsszel a "Soros-terv" szerint halad, holott a milliárdos víziója szerinti kötelező betelepítési kvótáról szóló vita lassan "okafogyottá válik", mert kedden lejár az azt előíró határozat hatálya. Völner Pál hangsúlyozta: épp az unió szeptember 4-i jelentéséből válik nyilvánvalóvá, hogy nem teljesül az eredeti célkitűzés.

"Brüsszelben vannak olyan hangok, amelyek szerint szeptember 26. után is érvényben marad a mechanizmus, tehát továbbra is el kell osztani a betelepülőket" - mondta.

Okafogyottá vált a kvóta

Az államtitkár szerint ez ellentmond a kvótáról szóló határozatnak és az Európai Bíróság döntésének. Erre utal az Európai Bizottság szóvivője, Tove Ernst hétfői nyilatkozata, amely szerint a mechanizmus érvényben van, és felhívta a tagországok figyelmét, tegyenek eleget vállalt feladataiknak és kötelezettségeiknek az áthelyezéseket illetően. De ebbe a sorba illeszkedik Dimitrisz Avramopulosz bevándorlási ügyekben illetékes uniós biztos korábbi kijelentése is, aki továbbra is állandó kvótákat szeretne- tette hozzá Völner Pál.

Megjegyezte: a tényleges számok azt igazolják, hogy a kötelező betelepítési kvóta "okafogyottá vált", Magyarország ellen mégis kötelezettségszegési eljárás zajlik, és lehetséges, hogy az Európai Unió Bizottsága keresetet indít az uniós bíróság előtt Magyarország ellen. Minderre nem lenne szükség, ha a tervek között nem szerepelne Soros György eredeti víziójának megfelelően az állandó, kötelező és felső határ nélküli betelepítési kvóta - mondta az államtitkár.

Kósa: Ki a migránsokkal

A Fidesz-frakció arra kéri a kormányt, hogy a lehető leggyorsabban indítsa el a betelepítési kvótával és a "Soros-tervvel" összefüggő nemzeti konzultációt - mondta Kósa Lajos. A nagyobbik kormánypárt leköszönő frakcióvezetője, aki október 2-ával tárca nélküli miniszter lesz, kiemelte: nagyon fontos lenne, hogy még a téli parlamenti szünet előtt a nemzeti konzultáció alapján legyen információ arról, hogy a választópolgárok mit gondolnak a "Soros-tervről".

Kósa kijelentette: a vasárnapi német választásokon teljesen világosan kiderült, hogy a választópolgárok rendkívüli mértékben elégedetlenek a migráció kezelésével. Nem fordult még elő a második világháború óta, hogy a semmiből így kerüljön be harmadik helyen párt, mint az Alternative für Deutschland, a Bundestagba. Ennek egyetlen üzenete van: ki a migránsokkal és megvédeni a határokat! A fideszes politikus ugyanakkor gratulációját fejezte ki Angela Merkel (CDU) régi-új német kancellárnak, és sok sikert kívánt munkájához.

Kósa biztos benne, hogy a németek levonják a konzekvenciát azzal összefüggésben, hogy a migrációt másként kell kezelni. A kormánypárti politikus leszögezte, nincs szükség a Soros-tervre, mert az veszélyes, és csak növeli a bajt. Nem kell behozni évente egymillió migránst Európába, nem kell lebontani a határzárat, nem kell évi 4,5 millió forintot adni a migránsok ellátására. Nem kell kötelező szétosztási és befogadási rendszer, és 30 milliárd eurót sem kell hitelként felvenni az uniónak a migránsok ellátására. Ellenben létre kell hozni a hot spotokat Európán kívül, és azokba az országokba kell vinni a segítséget, ahonnan a migránsok jönnek – sorolta a frakcióvezető.

Fittyet hánynak az ítéletre

Beszélt arról is: hétfőn az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, hogy a szeptember 26-án lejáró kvótadöntést ezután is végre kell hajtani. Kósa Lajos értékelése szerint a "Soros-terv" végrehajtása annyira fontos a bizottság számára, hogy sokadjára fittyet hánynak az Európai Bíróság ítéletére. Ezért nagyon fontos lenne, hogy még a téli parlamenti szünet előtt a nemzeti konzultáció alapján legyen információ arról, hogy a választópolgárok mit gondolnak a Soros-tervről, és a kötelező betelepítési kvótáról – fogalmazott.

Még nem döntött az Európai Bíróság

A Migrációkutató Intézet főigazgatója szerint a kvótadöntés koncepciója elhibázott, a végrehajtását tekintve pedig működésképtelen eszköz a migrációs válság kezelésére. Orbán Balázs azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy kedden lejár a migránsok áthelyezésére megszabott kétéves európai uniós időszak. Úgy fogalmazott: a koncepció azért elhibázott, mert valójában azokat segíti, akik irreguláris úton jöttek az Európai Unió területére.

A megvalósítása pedig azért működésképtelen, mert a 120 ezer ember áthelyezéséről szóló kvótadöntést - amely miatt Magyarország és Szlovákia az EU bíróságához fordult - csak mintegy 25 százalékban sikerült eddig teljesíteni, ráadásul az áthelyezett emberek többsége nincs már abban az országban, amely őket átvette. A főigazgató kitért arra is, hogy az Európai Bizottságban nem született meg ez a felismerés, kötelezettségszegési eljárást is indítottak azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek megtagadták a kvótadöntés végrehajtását, így Magyarországgal szemben is.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Magyarország és azok az országok, amelyek egyetértenek abban, hogy a kvóta nem jó eszköz a helyzet kezelésére, tudják érvényesíteni érdekeiket, és az EU-s intézmények ne fogadjanak el olyan megoldásokat, amelyek a felső határ nélküli kvóta bevezetését tennék lehetővé.