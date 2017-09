Újabb szabálytalanságok az Auróránál

Még június 10-én a VIII. kerületi Auróra Kioszk-nál a rendőrség razziát tartott, ahol a rendőrök tizenöt vendéget állítottak elő kábítószer-birtoklás miatt és nagyjából száz vendéget ellenőriztek. Ennek ellenére augusztusban úgy tűnt, hogy újra kinyithat a „kiváló” szórakozóhely, azonban a VIII. kerületi önkormányzat újabb szabálytalanságokat tárt fel a lokál működésével kapcsolatban.

A júniusi rendőrségi intézkedések hatására Józsefváros jegyzője, Danada-Rimán Edina közleményében számolt be arról, hogy

Az eset kapcsán kábítószer-birtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult és ezzel egyidejűleg kezdeményezte a hely bezárását. „A jegyző a nyomozó hatóság kezdeményezésére, egyidejűleg engedve a lakossági nyomásnak, közbiztonsági érdekből a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb 1 év időtartamig a helyet bezáratta."

Úgy tudni, hogy a Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület többször jelezte a hatóságoknak, hogy a szórakozóhelyek látogatói zavarják a lakosság nyugalmát, nyíltan drogot fogyasztanak az utcán.

Az Auróra Kert bezáratására más okból, a kereskedelmi tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó engedély hiánya miatt került sor.

A Soros-birodalom hazai székhelye

A Józsefvárosi Önkormányzat ezzel a lépéssel jó nagy darázsfészekbe nyúlt és talán még maguk sem gondolták volna, hogy az indokolt döntésük következtében a teljes Soros-hálózat felvonul és szembeszáll velük.

Tény, hogy a VIII. kerületi Auróra a Soros-hívők fontos magyarországi találkozóhelye volt. Ahogy erről korábban a Pesti Srácok is beszámolt.

Itt működött ugyanis az Udvarhelyi Tessa által fémjelzett Közélet Iskolája, de az Auróra tekinthető a PM "Mártát a Magdolnának" kampány központjának is. (Emlékezetes, hogy Bolba Márta evangélikus lelkésznő, a PM és számos bukott helyi baloldali politikus támogatásával felvértezve elindult a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson, ahol azonban csúfosan elbukott Sántha Péterné Fideszes alpolgármesterrel szemben.)

Az Auróra hivatalos támogatói között jelenleg is megtalálható az Open Society Foundation, partnerei között pedig ott találjuk a Szivárvány Missziót, az Alternatíva Alapítványt, és a Budapest Pride-ot.

Felháborodtak a Soros-katonák

A bezárás tényébe a Soros helyi katonái nem nyugodtak bele, és azonnal hangot is adtak felháborodottságuknak.

Így tett az Együtt nevű mérhetetlen párt elnöke, a korábban Kendermag-os Juhász Péter is, aki az eset kapcsán sérelmezte, hogy a rendőrségi razzia éppen azon a napon történt, amikor az Aurórában a kender újra felfedezését népszerűsítették művészeti, ipari és orvosi szempontból.

Milyen megható előadás lehetett.

Juhász elmondta, hogy

Ha a Teve utcai kapitányságon végeznének drogtesztet, kiderülne, hogy a rendőrök is füveznek."

De az Auróra bezáratását természetesen, az áldásos tevékenységéről híres, szintén Soros által pénzelt Társaság a Szabadságjogokért is jogellenesnek nevezte, és kizárólag politikai indokokat látott mögötte.

Kifejtették ugyanis, hogy „Annyit azonban biztosan elmondhatunk, hogy a döntés törvényellenes és alkalmas az Aurórát működtető Marom Klub Kft. jó hírnevének megsértésére, hiszen azt a látszatot kelti, hogy az üzemeltető törvényellenesen járt volna el. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat célja egy vele szemben kritikus hangoknak teret adó kulturális közösség ellehetetlenítése."

Magyarul tehát ha valahol tömegével drogoznak, és ezzel megkeserítik és veszélyeztetik a lakók életet, amelynek és a rendőri intézkedések hatására az önkormányzat bezáratja a helyet, az színtiszta politikának számít. Közbiztonságról szó sincs. Mindent értünk.

De ennél is továbbment a pár nappal később, a VIII. kerületi önkormányzat által rendezett közbiztonsági társadalmi egyeztető fórumán, az egyik Auróra hívő, aki kifejtette, hogy

"Kíváncsi lennék, ha valaki feljelentene egy istentiszteletet, hogy ott drog van, akkor a rendőrség ugyanazon erőkkel menne-e ki, mint az Aurórához. Egy istentiszteleten van annyi ember, hogy valakinél biztos, hogy találnak drogot. Bezárnák-e azt és mit szólna hozzá a lelkész. Az Aurórában ugyanaz a drogfogyasztási arány, mint más szórakozóhelyen"

Nem tudjuk, hogy a fiatalember melyik egyház istentiszteletén tapasztalta a fentieket, de mi még nem jártunk ilyen templomban.

A szintén sorosista Helsinki Bizottság azonnal felajánlotta jogi segítségét az Auróra üzemeltetőjének, és boldogan konstatálták, mikor a Budapest Fővárosi Kormányhivatal idén augusztusban megsemmisítette az Auróra bezáratásáról szóló jegyzői döntést.

Újabb szabálytalanságok

Mindenesetre az Aurórát üzemeltető Marom Klub Kft. fellebbezett az önkormányzati döntéssel szemben. A Budapest Fővárosi Kormányhivatal helyt is adott a fellebbezésnek, és megsemmisítette a jegyző határozatát. Az ügy - vélhetően az önkormányzat fellebbezését követően - a bíróságon folytatódott, ahol felfüggesztették a döntés végrehajtását az Auróra Kert vonatkozásában. Úgy tudjuk, hogy ez az eljárás még mindig folyamatban van a bíróság előtt.

A bírósági fellebbezéssel egyidejűleg, az Auróra üzemeltetői a településképi eljárási kérelmüket elutasító önkormányzati döntés ellen is fellebbeztek. A hivatal a fenti fellebbezés felülvizsgálata során megállapította, hogy az Auróra utca 9. szám alatti Auróra Kert üzemeltetője, a Marom Klub Kft. korábban az önkormányzat hatóságát félrevezette, s nem volt jogosult eljárni a településképi bejelentési eljárás során

Danada-Rimán Edina, Józsefváros jegyzője a múlt hét csütörtökön közzétett közleményében elmondta, hogy

„Az illetékes hatóság ezek tükrében visszavonta az Auróra Kertre vonatkozó minden településképi döntésben hozott határozatát, és a Kert üzemeltetőjének a telek ideiglenes hasznosítása iránti kérelmét elutasította. Ezen felül a hatóság félretájékoztatása miatt a hivatal az ügyben feljelentést tesz, és a Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályához fordul, hogy indítson eljárást az ügyben a szabálytalanul épített épületek elbontása érdekében." Így tehát végleg lakat kerülhet az Aurórára, sőt akár el is bonthatják a „szabálytalanul épített épületeket", mivel mint kiderült nem is volt településképi engedélye az üzemeltetőnek az Aurórára, sőt nem is volt jogosult az üzemeltető cég a településképi eljárás során eljárni.

A településképi eljárás lényege, hogy valamennyi önkormányzat köteles meghatározni és érvényesíteni azokat a szabályokat, amelyek arra hivatottak, hogy védjék a település meglevő természeti és kulturális arculatát. Így ezeknek a szempontoknak az érvényesítése minden önkormányzat számára kötelező, amely mögött törvényi háttér húzódik, egészen pontosan a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. Így esély sincs a részrehajlásra, szemben a TASZ és a Helsinki Bizottság "sajátos jogértelmezési módszereivel".

Józsefváros jegyzőjének közleménye egy másik hely, az Illés Söröző bezáratásáról is beszámolt, majd kifejtette, hogy A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal minden józsefvárosi üzlettől a szabályok maradéktalan betartását követeli meg, s amennyiben a törvényes működés nem biztosított, a hatóság munkatársai a legnagyobb szigorral járnak el."

Az önkormányzatnak a legfontosabb tényező az üggyel kapcsolatban a lakosság védelme, és úgy tudjuk, hogy az augusztusi újranyitás hírére Józsefváros lakói felháborodtak, és kérték az önkormányzatot, hogy továbbra is álljon ki az itt élőkért és ne engedje, hogy újranyissanak a „szórakozóhelyeket".

A jogszabályok mindenkit köteleznek, még az Aurórát is. Ezt garantálja a Soros-hívők által folyton hangoztatott, és általuk mindig végveszélyben érzett jogállamiság, de ahogy a liberálisoktól megszokhattuk a kettős mérce alkalmazása feltétele a közösségükhöz tartozásnak és csak akkor észlelnek húsbavágó jogtalanságot, amikor közösségük valamely tagját éri sérelmesen valamely intézkedés.

Minden más esetben, mélyen hallgatnak.

Az ügy azért is érdekes mert láthatjuk, hogy Soros hazai hálózata mennyire összehangoltan működik és azonnal összezár a csapat, amint valamelyik leányvállalatukat "támadás" éri.

Az igazi probléma az, hogy a Soros hívők ezzel is bebizonyították, hogy a legfontosabb a küldetésük teljesítése, a gazdájuk kiszolgálása és rezzenéstelen arccal szemet hunynak olyan gyalázatos tények felett, hogy a józsefvárosi telephelyükön tömeges volt a kábítószer-fogyasztás vagy, hogy engedély nélkül működtették a lokálokat, áthágva ezzel számos jogszabályt.

Pedig most igazán hallgathatnának, ahogy azt rendszeresen gyakorolják a határon túli magyarokat ért sérelmek esetében.