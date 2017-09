Megtisztítják a végrehajtói szakmát

Alaposan átrostálják a végrehajtói szakmát; hamarosan akár három tucat végrehajtónak is megszűnhet a megbízatása amiatt, mert az érintetteknek nincs jogi diplomájuk és nem is vették fel őket az ország egyetlen jogi karára sem. Eközben az elmúlt hónapokban új, immár jogvégzett szakembereket neveztek ki - írta a Magyar Idők kedden.

Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a lapnak elmondta, hogy 2017. december 31-én minden végrehajtónak kell, hogy legyen jogi diplomája, de legalább jogi egyetemre kell járnia. Az a végrehajtó, aki nem tudja igazolni, hogy felvették és be is iratkozott, annak az év végén megszűnik a megbízatása.

A Magyar Idők úgy tudja, nagyjából három tucat végrehajtó "hullhat ki" a fenti feltétel miatt. Schadl György ezt nem erősítette meg, de hangsúlyozta: a távozók számától függetlenül nyilvánvaló, hogy a végrehajtás szakmai színvonalának emelkedése a hitelezők és az adósok helyzetét is megkönnyítheti.

Az elnök elmondta azt is, hogy tavasz óta számos álláspályázat jelent meg, és szinte mindegyiknél többszörös volt a túljelentkezés. A korábban körülbelül 170 tagú szakmai közösség létszáma 230-ra nő, jelenleg nagyjából kétszáz végrehajtó dolgozik az országban - tett hozzá. Az utóbbi hónapok pályázataira mások mellett ügyvédek, végrehajtási ügyszakos bírók, közjegyzőhelyettesek is jelentkeztek. A pályázók közül végül - mások mellett - egyetemi tanszékvezető tanárt és nagydoktori tudományos fokozattal rendelkező személyt is végrehajtónak neveztek ki.