Botka Lászlóba megint belerúgtak: elképesztő belharc az ellenzéknél

Minden eddiginél nagyobb MSZP-s belharc kirobbanására utalhatnak Lattmann Tamás, korábbi miniszterelnök-(ön)jelölt szavai ATV-s interjújában. A nemzetközi jogász azt állította, hogy őt a szocialisták, Molnár Gyula pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő keresték meg és kérték fel a feladatra. Vagyis, 2016 végén az MSZP legfontosabb vezetői. Elmondása szerint elkezdődtek az egyeztetések a többi balliberális párttal, ezek kifejezetten jól alakultak, Lattmann szerint az összefogásban a legtöbben részt vettek volna. Csak aztán jött Botka László és felborult minden. Lattmann elérkezettnek látta az időt, hogy üzenjen az MSZP miniszterelnök-jelöltjének: politikája csak rosszat tett az összefogásnak és a hétfői, az ellenzéknek tett ajánlata is elhibázott volt.

Lattmann Tamás üstökösként robbant be a szilveszter utáni bágyadt közélet állóvízébe, és január vége felé bejelentette, hogy szívesen lenne a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Akkor azt mondta, hogy szívesen megküzdene a tisztségért Botka Lászlóval vagy bármelyik másik jelentkezővel. Az önjelölt szereplő magát civilnek tartja, amúgy nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és a prágai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének vezető kutatója, tavaly ősz óta az Alternatíva Kör képviselője. Legfőbb vágya pedig, hogy egyszer Magyarország kormányfője legyen.

Lattmann Tamás éppen Botka párton belüli gyengülésekor tálalt ki megkereséseinek körülményeiről. Véletlen lenne?

Sokáig nem árulta el, hogy kik kérték fel a feladatra, de tegnap az ATV-nek adott interjújában elmondta, hogy a szocialista pártból keresték meg 2016 vége felé. Lattmann személyeket is megnevezett: Molnár Gyula pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő vette fel vele a kapcsolatot. Az illusztris névsor miatt úgy értékelte, hogy ő lett az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, és tárgyalni kezdett a balliberális oldalon. Állítása szerint az összefogásban részt vett volna a DK, az Együtt és a Párbeszéd is, sőt még az LMP-t sem engedték el, velük is próbáltak beszélni. Csak aztán jött Botka László, és borult minden, Lattmann pedig kiesett az ellenzék látószögéből.

Meglehetősen érdekes, hogy Lattmann a történtekhez képest fél évvel később tálalt ki, éppen most, amikor már egy ideje Botka párton belüli gyengüléséről cikkezik a sajtó. Szerinte a szegedi politikus csak rosszat tett az összefogásnak és a hétfői, az ellenzéknek tett ajánlata is elhibázott volt. Feltehetően Lattman időzítése nem volt véletlen, azonban az biztosan megállapítható, hogy valami nincs rendben a szocialistáknál, erős törésvonalak mutatkoznak a párt vezetésében.

Lattmannal egyidőben volt egy hivatalos miniszterelnök-jelöltje is az MSZP-nek: Botka László

Az egész történet legizgalmasabb része, hogy akkortájt, amikor vezető szocialisták megkeresték Lattmannt, az MSZP-nek volt már hivatalos miniszterelnök aspiránsa. 2016 decemberében a nyilvánosság előtt nagynak látszott a szocialisták egysége, hiszen maga Molnár Gyula, pártelnök jelentette be, hogy az MSZP vezetése támogatja Botka Lászlót abban, hogy ő legyen 2018-ban a demokratikus ellenzék miniszterelnök-jelöltje. A színfalak mögött azonban erőteljes hatalmi harcok kezdődtek, leegyszerűsítve a budapesti és a vidéki szervezetek feszültek egymásnak, utóbbiak támogatták jellemzően a szegedi politikust. A DK szinte rögtön állást foglalt a kérdésben, közleményükben finoman ugyan, de világossá tették, hogy nem örülnek a döntésnek.

Pár nappal Lattmann január végi bejelentését megelőzően pedig az MSZP országos elnöksége is rábólintott Botka Lászlóra. Ismét Molnár Gyula jelentette be, hogy az elnökség egyhangúlag támogatta a szegedi politikus miniszterelnök-jelöltségét. A kérdés eldőlni látszott, azonban a végleges döntést a szocialisták kongresszusa mondta ki májusban: Botka lett az MSZP kormányfő-jelöltje.

Ismét egymásnak feszülnek a szocialisták nagyágyúi?

Nagyon úgy néz ki tehát, hogy a Molnár-Hiller-Tóth-Molnár tandem már az év elején meg akarta akadályozni Botka miniszterelnöki-jelöltségét, de ekkor ezt még nem tudták végigvinni. Feltűnő, hogy az elmúlt időszakban a szegedi politikus nem tudott teljes erőbedobással a kampányával foglalkozni, mert a folyamatos belső villongások letörése lekötötte az erejét. Ismert, hogy komoly vita alakult ki a baloldalon Gyurcsány Ferenc szerepéről, rajta legyen-e egy baloldali listán, vagy ne, amely kérdés végletesen megosztja a szocialistáknak. A párt nem sorakozott fel egységesen Botka álláspontja mögé, aki azt szerette volna korábban elérni, hogy a volt kormányfő ne szerepeljen egy esetleges baloldali összefogás névsorán. Információnk szerint az MSZP-n belüli nagy nyomás miatt enyhített álláspontján, és egy egyéni körzetet most már el tud képzelni a bukott kormányfőnek.

A baloldali belharcok leglátványosabb történése az volt, hogy Botka leárulózta a Lattmannt megkereső Molnár Zsoltot, aki a párt országgyűlési képviselője. A szegedi politikus szerint a „Fidesz jól fizetett haszonélvezői és beépített emberei" ott vannak az MSZP-ben, amivel üzent pártonbelüli riválisainak. Vagyis, Botka a szokásos baloldali taktikához fordult: aki nem ért egyet a vezetővel, az áruló, az fizettt ügynök, satöbbi, satöbbi. A két politikus békülő nyilatkozata ellenére nem csillapodtak a kedélyek, továbbra is állóháború van a szocialisták különböző csopotjai között. Az MSZP-n belül sokan Botkát okolják, hogy a közvélemény-kutatásokban enyhén szólva nem tudott javítani a párt. Sajtóinformációk szerint nincs sok ideje a szegedi politikusnak a javításra, ha továbbra sem tud eredményt felmutatni, ősszel távoznia kell.

Már tagad az MSZP Az MSZP közleményben tagadta Lattmann állítását arról, hogy ő lett volna a kiszemelt baloldali miniszterelnök-jelölt. A DK viszont kicsit mást állít. Közleményükben azt írták: "Tavaly ősszel a Demokratikus Koalíció vezetői arról kaptak tájékoztatást, hogy a Magyar Szocialista Párt vezetői tárgyalásokat folytatnak Lattmann Tamással arról, hogy a párt Lattmannt jelöli miniszterelnök-jelöltnek a 2018-as választásokra. A tájékoztatás szerint a jelölt bírta az MSZP elnökének, farkcióvezetőjének és választmányi elnökének a támogatását. Az MSZP felkérte a DK-t, hogy fogadjuk bemutatkozó látogatáson Lattmann Tamást. E felkérés alapján a Demokratikus Koalíció nevében Molnár Csaba ügyvezető alelnök, a párt kampányfőnöke és ellenzéki tárgyalásokkal megbízott politikusa egy alkalommal tárgyalt Lattmann Tamással. Az ügyvezető alelnök erről a tárgyalásról a DK elnökségét részletesen tájékoztatta. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette, a jelöléssel kapcsolatosan nyitottságot mutatott és felhatalmazta Molnár Csabát további tárgyalásokra. Erre azonban már nem került sor, mert az MSZP korábbi álláspontját megváltoztatva Botka Lászlót jelölte miniszterelnöknek és ezzel a Lattmann Tamás jelöltségével kapcsolatos egyeztetés megszakadt. Így a DK elnöksége Lattmann jelölésével kapcsolatban nem hozott döntést".

Nagyon úgy néz ki, hogy Botka gyengülésével az MSZP-n belüli mozgások felerősödtek, erre utalhat Lattmann Tamás nyilatkozata is. Az kérdés, hogy mi lesz ősszel, egyelőre csak annyi látszik, hogy nagy bajban van az ellenzék: a baloldalon ismét egymást fúrják, a Jobbik pedig megdöbbentő pártfinanszírozási botrányba keveredett, pontosabban, keverte saját magát, Simicska Lajossal együtt.