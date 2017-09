A bevándorlás úgy működik, mint a pizzarendelés

Számos honlap kiterjedő információkkal látja el azokat a bevándorlókat, akik Európába készülnek bejutni. Nem csak ahhoz adnak tippeket, hogy melyik országban a legegyszerűbb menekültstátuszhoz jutni, hanem ahhoz is, hogy hogyan lehet biztonsággal átkelni a tengeren. Ha mégis baj történik, létezik egy alkalmazás, amellyel bemérhetőek a nyílt vízen hánykolódó migránsok, hogy a migrációt segítő civilek, úgynevezett NGO-k minél gyorsabban felvehessék őket. A Ripost nézett utána, hogy milyen netes arzenál segíti a bevándorlást.

A Ripost utánajárt, hogy milyen internetes oldalak és mobiltelefonos alkalmazások léteznek, amelyek a bevándorlók Európába jutását segítik. A lap többek között eljutott a www.w2eu.info (a név a welcome to Europe, üdvözlünk Európában köszöntés rövidítése) oldalra is, amely azzal a tételmondattal nyit, hogy

A szabad mozgásért: független információk menekülteknek és migránsoknak, akik Európába tartanak.

A portálon szinte mindenre kiterjedő tájékoztatást találnak az Európába igyekvők, többek között arról is, hogy melyik országban, milyen menekültszabályozás van életben, hol lehet a legegyszerűbben menekültstátuszhoz jutni, mely országokban nem érdemes hamis papírokkal próbálkozni, de arról is bőséggel vannak információk, hogy hogyan lehet biztonságosan átkelni a tengeren. A Ripost megjegyezte, hogy a honlap mögött álló hálózatot a német Pro Asyl bevándorláspárti szervezet támogatja, amely Soros Györgyhöz köthető.

A lap ír a Watch The Med nevű, szintén német szervezetről is, amelyet kvázi bármikor riasztani lehet, ha valaki bajba jutott a tengeren való átkelés közben. A Watch The Med többek között azt is vállalja, hogy amennyiben a segítségnyújtás késlekedne, nyomást gyakorol a médián és a helyi politikán keresztül.

Ez a csoport a visszatoloncolások megakadályozása kapcsán is tevékeny.

A Ripost egy másik alkalmazásról is beszámol, amely beméri, hogy a bevándorlók éppen hol tartózkodnak a nyílt vízen. Ez azért is lehet problémás, mert az alkalmazás jelentősen megkönnyíti az embercsempészek és az NGO-knak hívott civilek munkáját, hogy illegális migránsokat taxiztassanak Európába. A nyelvi nehézségek leküzdésére pedig egy RefuChat névre keresztelt szótárprogram (van magyar-arab verzió) is a menekültek rendelkezésére áll, amely előre legyártott mondatokat is tárol.