Szexet ígért, de inkább kirabolta

Az ügyészség kifosztás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a 29 éves sarkadi nő ellen, aki szexet ígért, de végül kirabolt egy részeg férfit Békéscsabán.

A kétegyházi férfi június végén Békéscsabán volt, és kitalálta hogy bulizni fog, mert sok pénz volt nála. Felhívta a sarkadi nőt, aki már korábban is szexelt vele pénzért, most is erre kérte a nőt, aki beleegyezett. A férfi elment érte taxival Sarkadra, és onnan mentek Békéscsabára. Útközben a taxit több kocsmánál is megállította, ahol alkoholt ittak. Békéscsabán egy panzióban vettek ki szobát, a férfi előre odaadott a nőnek 13 ezer forintot a szexért,

de olyan részeg volt, hogy még az aktus előtt elaludt.

A férfi az este folyamán többször is megalázóan viselkedett a nővel, ezért az úgy gondolta, bosszút áll a részeg férfin. Elvette a pénztárcáját, 80 ezer forint kézpénzzel, iratokkal és bankkártyákkal együtt, a szobát kívülről bezárta és elindult haza. Útközben a kulcsot egy bozótosba dobta, a pénztárcából kivette a pénzt, a többit az Élővíz-csatornába dobta.

Az ügyészség a nőt kifosztással, személyi szabadság megsértésével, négy rendbeli közokirattal visszaéléssel és két rendbeli készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel való visszaéléssel vádolja. Akár 1-től 7 és fél évig terjedő börtönbüntetést is kaphat. Az ügyészség javasolta a próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, valamint hogy a bíróság 80 ezer forint értékben csináljon vagyonelkobzást, és kötelezze a nőt a bűnügyi költségek kifizetésére.