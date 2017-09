Brüsszel magasabb fokozatra kapcsolná a Soros-tervet

A Fidesz szerint Brüsszel magasabb fokozatra szeretné kapcsolni a Soros-terv végrehajtását.

Németh Szilárd, a kormánypárt alelnöke azt mondta: Brüsszelben szerdán egyértelművé vált, hogy

a korábban esetinek, átmenetinek és 120 ezresnek mondott befogadási kvótát valójában nem gondolják sem esetinek, sem átmenetinek, sem pedig 120 ezresnek, a kvótaperre alapozva ugyanis azt most megfejelték újabb 50 ezerrel.

A Soros-terv kibővítése zajlik, magasabb fokozatba kapcsolása, nagyon komoly hazudozással, fenyegetőzéssel, zsarolással - mondta.

Éppen ezért soha nem volt még annyira szükség a nemzeti konzultációra, mint most - érvelt Németh Szilárd,aki a kérdőívek kitöltésére kérve azokat, akiknek "fontos az ország biztonsága, az európaiság, a magyar kultúra megőrzése és Magyarország szuverenitásának, függetlenségének fenntartása".

A Fidesz politikusa azt mondta, a Magyarország által vitatott kvótadöntésben teljesen kusza kép alakult ki. Példaként említette, hogy Brüsszel annak ellenére nagy sikerként értékeli a történteket, hogy

az illegális bevándorlók mintegy negyedét tudták csak szétosztani, miközben vannak olyan országok, köztük Magyarország és Lengyelország, ahova egyetlen illegális migráns sem érkezett, Ausztria pedig a kvóta egy százalékának megfelelő bevándorlót fogadott be.Mégis a V4-országok ellen kötelezettségszegési eljárás indult, Ausztria ellen pedig nem - érvelt a politikus, aláhúzva, Brüsszel úgy gondolja, hogy a kvótadöntést tovább kell folytatni, amíg a 120 ezres kvótát ki nem merítik, sőt a kvótaperben született döntésre alapozva azt még "megfejelték" újabb 50 ezerrel.



Ez szerinte nagyon összecseng a Soros-tervvel, Brüsszel pedig most ezt az egészet fel akarja gyorsítani, folyamatossá és állandóvá téve a migránsok szétosztását.

Most 50 ezerről beszélnek, de már ott van az előkészítés a decemberi találkozóra, hogy korlátlan legyen a betelepítés"

- fogalmazott, hozzátéve, ez is mutatja, hogy a veszély egy cseppet sem múlt el!".

Németh ,egjegyezte azt is hogy Brüsszel szerint már nemcsak a háborús övezetekből, hanem például "fekete Afrikából" is be kell engedni az illegális migránsokat, ahonnan eddig nem kellett. Hangsúlyozta, aki nem akarja végrehajtani a Soros-tervet azt még meg is büntetik. A kötelező kvóta ellenére be nem engedett migránsok után egyenként 78 millió forintnak megfelelő büntetést szándékoznak kiszabni.

A Fidesz alelnöke szerint Európának a befogadás egyéb költségeit is állnia kell, amire a kölcsönfelvétel az ajánlat, amit az IMF és a Világbank intéz majd. Amennyiben pedig ez nem lenne elég, akkor az uniós felzárkózási alapokat is megcsapolhatják.

Ez nem könyöradomány, bocsánatot kérek, ez nem a KGST, meg a Varsói Szerződés!"

- fogalmazott Németh Szilárd, felhívva a figyelmet arra, hogy Magyarország önkéntesen csatlakozott az unióhoz azért, hogy gazdaságilag és szociálisan is ugyanolyan fejlettségi szintre kerüljön, mint az a Nyugat-Európa, "akiknek nem kellett azt a kanosszát végigjárni, amit itt mi Közép-Kelet-Európában végigjártunk, hogy csak a nácizmust, meg a kommunizmust említsem".