A NATO szerint sem csökken a migrációs nyomás

A NATO elemzői is teljesen kizártnak tartják, hogy rövidtávon csökkenjen a migrációs nyomás - mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke az ülés után tartott sajtótájékoztatóján.

Kósa Lajos azt mondta: a zárt ülésen egy a NATO megbízásából készült, augusztusban véglegesített bizalmas minősítésű dokumentum nyomán is értékelték a migrációs helyzetet.

A NATO elemzése szerint csak az észak-afrikai térségből 2020-ig hatvanmillió ember hagyja el otthonát.

A kormánypárti politikus hozzátette: a NATO előrejelzése egybevág a Frontex és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának előrejelzéseivel is. Példaként említette, hogy a Frontex szerint már 34-36 millió ember hagyta el otthonát és tart Európa felé. Szintén a Frontex szerint jelenleg is egymillió ember Líbia partjainál vár behajózásra, Afrika szarvából további mintegy másfél millió ember indulna el. Ezen felül Törökországban is van 3,6 millió ember, akiket egyelőre a Törökország és Európai Unió közötti megállapodás tart vissza - mondta Kósa Lajos.