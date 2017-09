Megbukott a kvótarendszer - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azzal magyarázta kijelentését: a szeptember 26-i határidőre az Európai Bizottság (EB) által előírt létszám 29 százalékát fogadták be a tagállamok.

Kórházi adósságokat vállalhat át az állam

Lázár Jánost annak kapcsán kérdezték, hogy augusztusra a kórházak adóssága elérte a 35 milliárd forintot. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, arra lehet számítani, hogy minden lejárt, jogszerű és elismert számlát kifizet az államkassza.

Az adósságok kifizetéséről év végén dönthet a kormány, attól függően, mennyi lejárt tartozás van.

Lázár Jánost beszélt arról is, hogy védőoltások támogatásával kapcsolatos előterjesztések kerülnek jövő héten a kormány elé. Hozzátette: szakmai konszenzus látszik arról, hogy kötelező és térítésmentes legyen a bárányhimlő elleni oltás. Elmondta, az agyhártyagyulladás C típusa elleni védőoltás mellett a B típus elleni oltás is ingyenes lehet. Közölte, tárgyalnak a rotavírus és a hepatitis elleni vakcinák támogatásáról is.

A Soros-tervről kérdezik a magyarokat

Döntően a Soros György által ismertetett momentumokra vonatkozik az október elején induló nemzeti konzultáció - erősítette meg Lázár János. A kérdőív már elkészült és hozzáférhető, november elejéig minden magyar háztartásba el fog jutni.

A Soros-tervben szerepel évente 1 millió bevándorló befogadása az EU-ba, a határvédelmi rendszerek lebontása, az illegális bevándorlók anyagi támogatása az első két évben 9 millió forinttal, az, hogy enyhébb elbírálás bűncselekmény esetén, egy közös uniós ügynökség létrehozása, továbbá a nemzetállamok helyett egy más társadalmi struktúra megvalósítása - sorolta a tárcavezető a konzultációs ív hét pontjának témáit.

Megbukott a kvótarendszer

Lázár elmondta, hogy az előírt 98 ezer 255-ből 29 ezer 144 migránst fogadtak be az EU-ban. Ez azt jelzi, hogy a közös migrációs intézményrendszer bukásra van ítélve - tette hozzá. A miniszter szerint ez válasz az EB újabb, 50 ezer embert érintő, önkéntes alapú elosztási mechanizmusára is.

Érthetetlen, hogy miért erőltetik ezt

- mondta.

A miniszter kiállt amellett, hogy a határok megvédése nemzetállami hatáskör, továbbá megerősítette: a kormány a következő időszakban nem fog részt venni közös migrációs politikában és „természetesen senkit nem fog betelepíteni Magyarországra”.

A rendszerváltás óta a legalacsonyabb a munkanélküliség

A rendszerváltozás óta soha ilyen alacsony nem volt a munkanélküliség Magyarországon, mint most - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

2017 nyarán, őszén 4,44 millió ember dolgozott Magyarországon. Szerinte ez a szám egy év alatt óriási növekedést jelent úgy, hogy közben 58 ezer fővel nőtt a foglalkoztatás, és 40 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatottak száma.

Magyarországon a korábbi 54,5 százalékos foglalkoztatási ráta 68-69 százaléka változott; a munkanélküliség 4,1-4,2 százalékos.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010 nyarán azt hirdette meg, hogy legalább egymillió új munkahelyet teremt. Az elmúlt hét évben sikerült ezt a vállalást teljesíteni, hétszázezer új munkahely jött létre - mondta.