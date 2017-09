Puccs készül Botka László ellen?

Tovább kuszálódtak a szálak a baloldali belharcban, teljes a zűrzavar a szocialistáknál. Tegnap megírtuk, hogy Lattmann Tamás nemzetközi jogász azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy őt vezető szocialisták keresték meg, hogy legyen a párt miniszterelnök-jelöltje. Az érintett MSZP-s politikusok közös közleményben cáfolták, hogy Lattmann lett volna a jelöltjük. Szerda este azonban Tarjányi Péter, a Zoom.hu tulajdonosa csavart egyet a történeten, és az ATV-ben azt állította, hogy az MSZP akkori elnöke, Tóbiás József bízta meg, hogy keressen miniszterelnök-jelöltet. A legmeredekebb része a kormányfő-keresgélésnek az, hogy a biztonságpolitikai szakértő úgy emlékszik, hogy tavaly augusztusban, Molnár Gyulával együtt Gyurcsány Ferenc kötcsei házában egyeztettek a folyamatról. A történetben sok minden nem stimmel: valakik nagyon el akarják távolítani Botka Lászlót.

Alaposan felkavarta az állóvizet a baloldalon Lattmann Tamás, nemzetközi jogász kedd esti tv-interjújával, amikor elmondta, hogy a szocialista pártból keresték meg 2016 vége felé, hogy legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Lattmann konkrét személyeket is megnevezett: Molnár Gyula pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő vette fel vele a kapcsolatot. Ezért úgy tekintette, ő párt jelöltje. Csak aztán jött Botka és borult minden.

Az MSZP csípőből tagadott: Lattmann soha nem volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje

A szocialisták viszonylag gyorsan reagáltak Lattmann szavaira, és tegnap délután Molnár Gyula, Hiller István és Tóth Bertalan kiadott egy sajtóközleményt, amelyben tagadták, hogy a nemzetközi jogász lett volna a jelöltjük. „Lattmann Tamás téved, mivel ő soha nem volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Ezt a tényt bárki ellenőrizheti: ugyanis a párt egyetlen testülete sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, így ilyen tartalmú döntés nem született".

Molnár Gyula pártelnök nem volt rest és az ATV-nek is beszámolt emlékeiről. Különös, hogy a háttérbeszélgetésen, ha kifordítva is, de felhozta Botka László lecserélését. Nincs szó Botka László lecseréléséről, nem is lesz, nincs szó Lattman Tamás jelöléséről sem közös miniszterelnök- jelöltnek a balliberális oldalon, ez az MSZP-ben fel sem merült. Súlyos félreértése a magyar nyelv szabályainak, ha valaki szakpolitikai kérdésekről beszélget egy pártelnökkel, és aztán azt ő felkérésnek értékeli"

Ilyen az MSZP-DK összhang: Gyurcsány pártja állítja, hogy tárgyaltak Lattmannal

Ha az MSZP nehéz helyzetbe kerül, akkor Gyurcsány pártja szeret az adott témára rákapcsolódni. Így történt most is, Gyurcsányék azt állítják, hogy tárgyaltak Lattmannal. Az atv.hu-nak azt írták, tavaly ősszel kaptak tájékoztatást a párt vezetői arról, hogy az MSZP tárgyalásokat folytat Lattmann Tamással a miniszterelnök-jelöltségéről. A szocialisták megkeresésére Molnár Csaba ügyvezető alelnököt jelölték ki, hogy egyeztessen a jogásszal. Emlékeik szerint a kapcsolat akkor szakadt meg, amikor az MSZP Botka Lászlót jelölte miniszterelnök-jelöltnek.

Tarjányi: „miniszterelnök-jelöltet kerestem, és ezt Molnár Gyula is tudta”

Gyakorlatilag a semmiből bukkant fel Tarjányi Péter, a Zoom.hu tulajdonosa és egyből az ATV stúdiójába vezetett az útja, ahol kitálalt az MSZP kálváriájáról. Az interjúban gyakorlatilag teljes mértékben megcáfolta a szocialista vezérkart. Legfontosabb állításai:

2015-ben nemzetbiztonsági tanulmányokat készített Molnár Zsoltnak, de emellett más feladatokat is ellátott az MSZP-nél

állítása szerint az ő dolga volt, hogy megtalálja a szocialistáknak azt a civil szférából érkező személyt, aki nyerhet 2018-ban

augusztus közepére már három férfit és egy nőt tudott felmutatni, akik minden szempontból megfeleltek az elvárásoknak

állítja, hogy a későbbi válogatások során végül Lattmann Tamás maradt képben, és tavaly novemberben az Együtt, a Párbeszéd, az MSZP és a DK közös jelöltjeként tartották számon

állítása szerint 2016. június 25-én, Molnár Gyula elnökké választásának éjszakáján az új elnököt is tájékoztatta erről a háttérmunkáról, akinek így tudomása volt a miniszterelnök-keresgélésről.

Arról is beszámolt, hogy még tavaly augusztusban, Molnár Gyulával együtt meglátogatták Gyurcsány Ferencet a kötcsei házában, hogy értesítsék a folyamatról.

Tarjányi az atv-s beszélgetést követően sejtelmesen üzent Facebook-falán: „lassan kiderül az igazság..."

Miért pont most tálalt ki Lattmann és Tarjányi? Valami nagyon nem stimmel a történetben

Korábban foglalkoztunk vele, hogy az egész történet legizgalmasabb része, hogy akkortájt, amikor vezető szocialisták megkeresték Lattmannt, az MSZP-nek volt már hivatalos miniszterelnök aspiránsa. 2016 decemberében a nyilvánosság előtt nagynak látszott a szocialisták egysége, hiszen maga Molnár Gyula, pártelnök jelentette be, hogy az MSZP vezetése támogatja Botka Lászlót abban, hogy ő legyen 2018-ban a demokratikus ellenzék miniszterelnök-jelöltje. A színfalak mögött azonban erőteljes hatalmi harcok kezdődtek, leegyszerűsítve a budapesti és a vidéki szervezetek feszültek egymásnak, utóbbiak támogatták jellemzően a szegedi politikust. Nagyon úgy néz ki tehát, hogy a Molnár-Hiller-Tóth-Molnár négyes már az év elején meg akarta akadályozni Botka miniszterelnöki-jelöltségét a színfalak mögött, de ekkor ezt még nem tudták végigvinni.

Az elmúlt napokban összehangolt támadás indult Botka László ellen, hiszen Lattmann Tamás és Tarjányi Péter is erősen kritizálta a szegedi politikust, utóbbi egyenesen azt mondta, hogy Botkának szelektív az emlékezete, mert korábban azt mondta, hogy ha nem jönnek a kedvező adatok, akkor jöhet az első variáció, vagyis Lattmann. A Latmmann-interjú után pedig kijött egy közvélemény-kutatás a Mediántól, amiben az MSZP támogatottságát történelmi mélyponton mérték. Nem volt megállás a lejtmenetben: tegnap délutánra az MSZP kitáncolt Botka egyik legfontosabb programpontja alól, közleményükben azt írták, hogy nyitottak Gyurcsány Ferenc személyére egy esetleges baloldali együttműködés estén. A nemzetközi jogász pedig folytatta médiahakniját, és a reflektor.hu-nak is sikerült meglepőt nyilatkoznia a baloldal lehetséges miniszterelnök-jelöltje kapcsán:

személy szerint tökéletesen alkalmasnak látom a feladatra Szél Bernadettet

A legnagyobb kérdés pedig továbbra is az, hogy miért pont most jelent meg a nyilvánosság előtt Lattmann és Tarjányi? Nagyon úgy néz ki, hogy Botka Lászlónak nehéz napjai lesznek, mert komoly erők mozdultak meg ellene.