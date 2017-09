Ikon is segített elkapni a drogdílert

Ikon, a kábítószer-kereső kutya segített elkapni a dílert, akinek a lakásán 7,13 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket találtak.

Csütörtökön délután léptek be a belvárosi rendőrök abba a Kálvin téri lakásba, amelyben a 23 éves K. Péter lakik. Házkutatási engedélyt is vittek magukkal, ugyanis azt az információt kapták, hogy a férfi kábítószerkereskedő. Ahhoz, hogy a bizonyítékot könnyebben be tudják gyűjteni, Ikon, a kiképzett kábítószer-kereső kutya is részt vett a "bevetésen". Alaposan átvizsgálták a lakást.

7,13 gramm kábítószergyanús, zöld színű növényi törmeléket találtak, kis tasakokba előre csomagolva.

A nyomozók azonnal elfogták a lakásban tartózkodó két férfit és egy nőt és bevitték őket a kerületi kapitányságra. K. Pétert gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer-kereskedelem miatt, a másik férfival és a nővel szemben kábítószer-birtoklás miatt folytatnak eljárást.