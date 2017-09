Most Gyurcsány adott pofont Botkának

A Demokratikus Koalíció szombati hivatalos közleményében bejelentette, hogy nem kíván közös listát állítani az MSZP-vel, inkább a koordinált egyéni jelöltállítást támogatja és önálló listát állít a 2018-as választásokra, amelyet Gyurcsány Ferenc pártelnök fog vezetni.

A párt az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, hogy

A DK sajnos már nem tudja követni az MSZP álláspontjának változásait a demokratikus ellenzék választási együttműködésével kapcsolatban."

Hozzátették továbbá, hogy: amit látnak, az sok esetben nem találkozik a véleményükkel és kultúrájukkal, továbbá a DK szerint ellentétes a demokratikus ellenzék és "a remélt új köztársaság" érdekeivel.

A közleményben azt is írják, hogy a továbbiakban nem folytatják a közös listáról az MSZP által elindított

"vég nélküli vitát, amely kilenc hónap alatt odáig sem jutott, hogy akár egyetlen hivatalos tárgyalás lett volna az ellenzéki pártok között".

A DK úgy értékeli, az MSZP stratégiája és az elmúlt kilenc hónapban követett politikája lehetetlenné teszi a közös listás indulást.

A Demokratikus Koalíció elnöksége ezért úgy döntött, hogy önálló listát állít a 2018-as országgyűlési választásokra, amely listát Gyurcsány Ferenc pártelnök vezet majd.

A tárgyalásokat szerintük az egyéni választókerületekben induló jelöltekről kell folytatni, erre készek állnak valamennyi "demokratikus ellenzéki párttal".

Ezzel Gyurcsány Ferenc pártja újabb pofont adott Botkának, aki hétfőn, ajánlotta fel a hat „mérhető támogatottsággal rendelkező demokratikus ellenzéki pártnak", azaz az LMP-nek, az Együtt-nek, a DK-nak, a Momentumnak, a Párbeszédnek és a Liberálisoknak, hogy állítsanak közös listát, és az összefogás jegyében a pártok az elmúlt fél év (március-augusztus) közvélemény-kutatási eredményeinek arányában osztozzanak a listás helyeken.

Botka valamennyi megkeresett pártnak parlamenti részvételt és koalíciót ígért, de Fodor Gábor kivételével senki nem fogadta el az ajánlatot.

Botka László körül egyre fogy a levegő. A hét elején minden eddiginél nagyobb MSZP-s belharc indult, miután Lattmann Tamás, korábbi miniszterelnök-(ön)jelölt egy ATV-s interjúban arról beszélt, hogy szocialista politikusok (köztük Molnár Gyula pártelnök és Hiller István választmányi elnök) megkeresték, hogy legyen a baloldali pártok közös miniszterelnök-jelöltje. Ezt az érintett MSZP-sek közleményben tagadták, mire jött Tarjányi Péter, a zoom.hu tulajdonosa és azt mondta, márpedig így volt, sőt, az ő feladata volt, hogy alkalmas miniszterelnök-jelöltet keressen. Azt is hozzátette: Molnár Gyulával még Gyurcsány kötcsei házában is jártak, egyeztetni. Közben az MSZP két közleményében is azt írta, hogy nyitottak a bukott miniszterelnök személyére és a biztonság kedvéért Molnár Gyula is azt mondta az ATV-ben, hogy a Gyurtcsány-kérdés nem lehet akadálya az összefogásnak.

Botka minössze egyetlen szövetségest tudott felmutatni, a 15. kerületi DK-s polgármestert, Hajdu Lászlót, aki a Facebookon könyörgött a baloldali politusoknak, hogy vegyék komolyan Botkát.

Most Hajdu saját főnökétől, Gyurcsány Ferenctől kapott választ. Botka László meg újabb pofont.