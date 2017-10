Botrányról botrányra botladozott Botka

Botka László ma bejelentette, hogy lemond a pártja, az MSZP miniszterelnök-jelöltségéről, erről írt az ATV. Az előző héten olyan lavina indult meg a baloldali térfélen, amely könnyen maga alá temetheti a szocialista pártot, és a politikai erőviszonyok átrendeződését eredményezheti a balliberális pártok között. Nagyon úgy néz ki, hogy az MSZP végzetesen megroppant, aminek következtében a többi ellenzéki párt elkezdte magát (újra)pozicionálni 2018-ra. Gyurcsány Ferenc pártjának már közel sem olyan fontos a közös lista, és ezzel zsarolja a szocialistákat. A Momentum ismét megerősítette, hogy külön indul, és mind a 106 választókerületben jelöltet állít. Az LMP-kongresszuson pedig Ungár Péter zárkózott el ismét az MSZP-DK-val való választási együttműködéstől. De nem csak a gonosz, kívülálló erők tehetnek a szocialisták mélyrepüléséért, hiszen a pártban közel sincs minden rendben. Jellemző, hogy pont Botka László első miniszterjelöltje, Hiller István mondta azt az ATV stúdiójában, hogy ugyan nincs lázadás a pártban, de vannak zavarok, aminek erősségét ötös skálán négyes alára értékelte. A baloldal pártjai egyre távolodnak a választási együttműködéstől, eközben a DK beindult, és szóvivője kijelentette, hogy pártja nem támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét. Mára kiderült: erre már nincs is szükség.

Korábban megírtuk, hogy Lattmann Tamás nemzetközi jogász és Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Zoom.hu tulajdonosa alaposan felkavarta a kedélyeket a baloldalon, és gyakorlatilag valamennyi ellenzéki pártból valamilyen reakciót váltott ki. A szocialisták azóta sem tértek magukhoz, a DK, látva a meggyengült szocialistákat, erőre kapott, és SZDSZ-üzemmódban elkezdte őket zsarolni, a Momentum az eseményekre gyorsan reagálva kijelentette, hogy nem akarnak a süllyedő hajón maradni, ezért külön indulnak, az LMP egyik politikusa pedig azt mondta, hogy nem kérnek továbbra sem az MSZP-DK párosból. Egyre nagyobb bajban az ellenzék, hiszen még mindig nem tudják, hogy milyen felállásban fognak nekivágni a 2018-as választásnak, az idő meg egyre jobban sürgeti őket.

A Momentum, érzékelve a kiújuló belharcokat, kiszáll az összefogósdiból. Az LMP hallani sem akar az MSZP-ről és a DK-ról

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András villámgyorsan reagált a baloldali belharcra, és magas lóról azt mondta, hogy az egyszázalékos viccpártja nem megy bele semmilyen „választástechnikai alkudozásba", önállóan indul az országgyűlési választáson, és mind a 106 körzetben jelöltet fog állítani. Végezetül jókívánságait fejezte ki Botkáéknak: sok sikert kívánunk azoknak a pártoknak, amelyek az összefogásban hisznek."

Az LMP a hétvégén tartotta a kongresszusát, ahol többek között a mostanában az összes létező balliberális pártnál megforduló aktivista, Lukácsi Katalin és a Soros-birodalomhoz tartozó Átlátszó.hu korábbi újságírója, Vágó Gábor is részt vett. Az eseményről Soros blogja, a 444 készített videointerjút, amiben Ungár Péter azt mondta, hogy az a helyzet, hogy ameddig ők úgy akarnak új pólust, hogy az közben a szocialistákkal és a Demokratikus Koalícióval koordinál, az véleményünk szerint se nem új, se nem pólus." A pártot egyébként köti a kongresszusi határozata, amelyben az önálló indulásról döntöttek a küldöttek.

Hiller szerint ötös skálán négyes alá a mozgolódások erőssége a párton belül, a veterán MSZP-sek is váratlanul megszólaltak

Érthető módon a szocialistákat is megbolygatták a történtek, vezető politikusaik kapkodó nyilatkozatokat tettek, nemegyszer egymásnak üzentek. A kibeszélés ismét mindennapossá vált az MSZP-ben, egyre több magas rangú politikusuk érzi úgy, hogy el kell mondania a véleményét. Hiller István reagált Horváth Csaba fővárosi szocialista politikus szavaira elsőként az ATV-ben adott interjújában: nem töketlen, hanem potens társaság a Magyar Szocialista Párt, amely kormányváltást akar. Arról is beszélt, hogy a nagyon közeli jövőben megkezdik a tárgyalásokat a párt ajánlatairól. A választmányi elnök úgy tudja, rajta és Molnár Gyulán kívül Botka László is elmegy majd a DK-hoz. A legérdekesebb része az volt a beszélgetésnek, amikor Hiller, aki amúgy Botka László első miniszterjelöltje volt, azt mondta, hogy Botka László támogatottsága továbbra is 96 százalékos a párton belül. Ekkor csavart egyet ezen a képen, és azt állította, hogy ugyan nincs lázadás a pártban, de vannak zavarok, aminek erősségét a politikus ötös skálán négyes alára értékelte.

A párt nagy öregjei is késztetést éreztek arra, hogy megszólaljanak az MSZP zuhanórepüléséről, sok köszönet nem volt benne: Suchman Tamás konkrétan megzsarolta a pártját, Kovács László kihasználta az alkalmat, és Mesterházy Attilát kritizálta. Ha ez a cirkusz van, ha mindenki mindenkivel veszekszik ezért, azért, amazért, és ezt nem hagyják abba október végéig, én nyilvánosságra hozom azt az egész belső történetet, ami lehetetlenné tesz bennünket. Teremtek én itt nekik olyan cirkuszt, hogy nem teszik zsebre, mert ezt nem lehet csinálni!" - mondta Suchman Tamás, aki a Horn-kormány privatizációért felelős tárca nélküli minisztere volt, majd ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter, az első Gyurcsány-kabinetben pedig a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáraként dolgozott. Kovács László egykori MSZP-elnök és -alelnök, többszörös külügyminiszter, az Európai Bizottság volt adó- és vámügyi biztosa pedig úgy látja, hogy az MSZP lejtmenetéért az MSZP 2010-es miniszterelnök-jelöltje, majd a párt akkori elnöke felelős. Szerinte az a legnagyobb bűne, hogy nem védte meg „az elmúlt nyolc évet" - vagyis a szocialista kormányzást.

Botka Facebook-oldalán fakadt ki az "Orbán Viktor maradását segítő ellenzékiekről", Újhelyi ebben is követte

Botka László, az MSZP ma lemondott miniszterelnök-jelöltje, észlelve, hogy kezd kicsúszni a lába alól a talaj, a Facebook-oldalán a Soros-blog 444 egyik cikkével keményen üzent az akadékoskodó ellenzéki pártoknak, elsősorban Gyurcsány Ferenc bukott kormányfőnek és alakulatának: „mi letettük azt a javaslatot, amivel 2018-ban nyerni lehet. De úgy látszik, többen az "ellenzéki" térfélen is azt szeretnék, hogy Orbán Viktor folytassa."

Egyik legfőbb szövetségese, Ujhelyi István szocialista EP-képviselő is megosztotta ezt az írást, „kötelező olvasmány" szöveggel.

Gyurcsány érzi a vér szagát: zsarolja Botkát, de egyúttal szívességet is kér tőle

Hiába tettek gesztust Gyurcsánynak a szocialisták, a bukott kormányfőt ez nem hatotta meg. Az MSZP a Lattmann-interjú utáni közleményében azt írta, hogy nyitottak a DK elnökének személyére, azonban a nyitásnak nem volt foganatja. Sőt Gyurcsány a szocialistáknak ezt a lépését a gyengeség jeleként értelmezte, és vérszemet kapott. Elérkezettnek látta a pillanatot, hogy Botkát megzsarolja, és meglebegtette, hogy pártja önálló listát állít a 2018-as választásra. Ezzel a DK erősen szembe ment a szegedi politikus javaslatával, aki közös listát szeretne, és a listás helyek felét fel is ajánlotta az ellenzék más pártjainak. Érdekes, hogy a magát és pártját nyeregben érző Gyurcsány egyúttal szívességet is kér a szocialistáktól, hiszen továbbra is azt szeretné, ha valamennyi egyéni választókörzetben egy baloldali ellenzéki jelölt állna a Fidesz jelöltjével szemben, ehhez pedig óhatatlanul egyezkedniük kellene a balliberális pártoknak.

Nem biztos, hogy a bukott kormányfő a legjobb stratégiát választja ehhez, amikor keményen ekézi közösségi oldalán az MSZP-t:

A DK sajnos már nem tudja követni az MSZP álláspontjának változásait a demokratikus ellenzék választási együttműködésével kapcsolatban. Amit viszont látunk, az sok esetben nem találkozik a mi véleményünkkel, kultúránkkal, és szerintünk ellentétes a demokratikus ellenzék és a remélt új köztársaság érdekeivel." Fegyverhordozója, Gréczy Zsolt, a párt szóvivője pedig ennél is keményebben fogalmaz, Botka alkalmasságát kérdőjelezte meg a Sztárklikk Kisokosában:

Botka László alkalmasságával kapcsolatos kérdőjelek folyamatosan nőttek, mára a kritikus szintet értek el. Botka folyamatos támadásai a DK ellen a DK-ban veszélyesen hiteltelenné tették a szegedi polgármestert." Ennél is tovább megy, amikor azt mondta, hogy a DK nem támogatja Botka miniszterelnök-jelöltségét:

Igen, ez pontosan ezt jelenti, a Demokratikus Koalíció nem támogatja Botka László miniszterelnök-jelöltségét."

De az MSZP-ről is megvan a véleménye:

Az MSZP elmúlt hónapokban követett úgynevezett győzelmi stratégiája; az a mód, ahogyan politizálnak; az a kultúra, ahogy a többi demokratikus ellenzéki párttal viselkednek; a kiismerhetetlen politikai vonalvezetés, a cikcakkok: egyszerűen nem teszik lehetővé a partneri együttműködést."

Gyurcsány Ferenc ismét elemében van, hadat üzent Botka Lászlónak, és ahogy a bukott kormányfőt ismerjük, el fog menni a falig. Kérdés, hogy riválisa hagyni fogja-e.