Életet menthet, ha így fűt

Fontos, adott esetben életet menthet a fűtőberendezések és a kémények rendszeres ellenőrzése - hangsúlyozták a fűtési szezon közeledtével a kéményseprők, a tűzoltók és a mentők szakszervezeteinek vezetői közös sajtótájékoztatójukon hétfőn Budapesten.

Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke kiemelte, a lakástüzek, kéménytüzek, gázmérgezések leggyakoribb kiváltó oka az, hogy a tulajdonosok elmulasztják a fűtőberendezések és a kémények karbantartását. Azt ajánlotta a lakástulajdonosoknak, hogy évente mindenki egy-két alkalommal ellenőriztesse szakemberrel a nyílt égésterű fűtőberendezéseket, illetve a kéményeket.Hozzátette: sokszor azért következik be baleset, a többi között szén-monoxid-mérgezés, mert a nagy hidegben a lakók eltömítik azokat a légbeeresztő elemeket, amelyek alkalmazását a jogszabályok is előírják.

Színtelen és szagtalan a halálos gáz

Illés István, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének alelnöke a gázmérgezés, elsősorban a szén-monoxid-mérgezés veszélyeire hívta fel a figyelmet. Közlése szerint a gáz azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan, így nem érzékelhető, ám számos esetben halált okoz.Példaként említette, hogy míg 2012-ben 192 mérgezést és 14 halálesetet regisztráltak, addig 2014-ben már 430 mérgezés és 12 haláleset történt. 2015-ben pedig csak decemberben több mint 30 mérgezéses eset volt.Azt javasolta, hogy a lakástulajdonosok szerezzenek be szén-monoxid-érzékelő berendezést, azt megelőzően pedig kérjék ki szakember véleményét.

PET-palack elégetése lakás tűzet is okozhat

Illés István fontosnak nevezte azt is, hogy a mentők hívásakor a telefonálók közöljék a tüneteket, ugyanis a szakemberek akár telefonon is tudnak újraélesztést irányítani, ami életmentő lehet.Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke arról szólt, hogy a legtöbb tűzesetet a tüzeléstechnikai eszközök nem megfelelő használata okozza, illetve az, hogy főleg vidéken hulladékot, például PET-palackokat is elégetnek a kazánokban, kandallókban. Ez utóbbiak égésterméke lerakódik a kéményben és begyulladhat, berobbanhat, ami kéménytüzet, sőt az épület leégését is okozhatja.Arra is felhívta a figyelmet, hogy elektromos fűtés esetén, főleg a régebben épült házakban, a vezetékek túlterheltsége miatt is keletkezhet tűz.