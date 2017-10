Szanyi Tibor a reggeli, inkább visszafogottnak mondható gyors reakciója után már keményen odamond Botka László bukott szocialista miniszterelnök-jelöltnek. Zanzásítva: a szegedi polgármesternek üldözési mániája van, alig lehetett vele beszélni és most egyszerűen csak hazaköpköd.

Tumblr oldalán próbálja meg értelmezni Szanyi Tibor szocialista európai parlamenti képviselő, hogy mit is jelent tulajdonképpen Botka távozása. Többek között az írta, hogy a szegedi polgármester összeszarta magát, és harc helyett hazaköpköd. Később azt is közölte, hogy eskü alatt mondja, hogy az MSZP semelyik szegletéből nem hallott olyat, hogy Botkát bárki is le akarta volna váltani. "Senki olyannal nem beszéltem, aki meg akarta volna fúrni. Az persze tény, hogy alig-alig állt szóba velünk, viszont állandóan az üldözési mániájával szembesültünk" - panaszkodott. Azt elismerte, hogy "itt-ott volt lepkefingnyi morgolódás", de az szerinte mindig van.

Azt is írja, hogy ugyan tudtak Botka gyenge pontjairól, de ezt annyival nyugtázták, hogy ők azért vannak, hogy ezeken segítsünk. Csakhogy a szegedi (immár bukott) miniszterelnök-jelölt mindenkivel bizalmatlan volt. "Nem ment neki a csapatjáték, a szorongásai felemésztették az erejét. Sajnálom" - kommentelt Szanyi a miniblogon. Azzal búcsúzott, hogy kijelentette, szerinte nem lesz új miniszterelnök jelöltjük, hanem megpróbálunk szót érteni mindenkivel.