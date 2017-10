Simicska annyira részeg volt, hogy az alkalmazottját hívta fújkálni

Egy alkalmazottjával fújatta le a hidetőtáblákat Simicska Lajos hajnalban, mert annyira részeg volt, hogy remegett a keze - írja a Ripost.

M. László, Simicska alkalmazottja össze is festékezte magát a graffitizés közben - írja a Ripost. A képek tanúsága szerint Simicska zakója is koszos, sőt szakadt is volt, vélhetőleg eleshetett hajnalban az utcán. Amikor az alkalmazott már az ötödik oszlopott fújta össze, az arra járó rendőrök igazoltatták őket.

Szemtanúk szerint "az önkontroll totális hiányát mutató Simicska azzal védekezett,hogy a saját tulajdonát rongálta meg az obszcén szöveggel, azzal meg azt csinál, amit akar"

- írta a Ripost.

Manipulálták a fotót

Simicska gondoskodott arról, hogy az éjszakai akciójának híre menjen. A fotó, amelyen az igazoltatás látható, a Simicska érdekeltségébe tartozó Helyi Válasz Facebook-oldalán jelent meg. Majd a posztra Simicska internetes lapja, az Index is hamar rátalált.

A beállított képekről lehagyták a főnöki utasításra graffitiző alkalmazottat.

A Simicskához tartozó orgánumok nem győzték hangsúlyozni, hogy ez egy előre eltervezett "politikai akció" volt.

A hivatalos jegyzőkönyv szerint "nem volt alkalmas állapotban"

A Ripost megerősített információi szerint az alkalmazott hivatalos jegyzőkönyvbe mondta, hogy főnöke utasította a graffitizésre, mert ő maga nem volt alkalmas állapotban.