Megerőszakolta a fotózásra hívott lányokat egy budapesti férfi

A 43 éves férfi divatfotózást ajánlott a lányoknak, így csalta fel őket a lakására. Ezután szörnyű dolgok történtek. Az ügyészség szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt nyújtott be vádiratot.

A budapesti férfi 2004-től kezdve egyéni vállalkozóként fotózással foglalkozott. Az interneten profi fotósként hirdette magát, aki különböző, nagy tapasztalattal rendelkező fotóstúdiók képviselőjeként fiatal modelleket fotóz. Az utcán, személyesen is leszólított fiatal, kiskorú lányokat, hogy alkalmasak lehetnek modellnek, és elhívta őket egy fotózásra. Rendszerint a VII. kerületi lakására vitte fel őket.

A 18 év alatti lányokról aztán pornográf képeket és videókat csinált, utána pedig megerőszakolta őket.

Az ügyészség most azzal is vádolja a férfit, hogy több 10 év alatti lányról is tartott magánál szeméremsértő, pornográf felvételeket.

Szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt nyújtott be vádiratot ellene az ügyészség, a férfi büntetése 12 év börtön is lehet.