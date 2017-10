Botka bukása az egész ellenzéki összefogás bukása

Botka László kulcsszereplő lett volna a teljes ellenzéki összeborulásban, de azzal, hogy lemondott a teljes ellenzék bukott, élükön a Jobbikkal. A szegedi szocialista polgármester ugyanis sokat tett azért, hogy megállapodjon Vona Gáborral, az ügy érdekében még látszatkonfliktust is vállalt Gyurcsány Ferenccel. Árulkodó volt az is, hogy Botka nem szólalt meg a Jobbik antiszemita és korrupciós botrányaiban, míg Simicska Lajos tévéjében Kálmán Olga felváltva hízelgett jobbikos és szocialista politikusoknak. Jó eséllyel a nagy terv bukása miatt kezdett el részegen tombolni Simicska Lajos a veszprémi éjszakában.





Botka László csúfos bukásával nemcsak az MSZP kormányváltó esélyei szálltak el, hanem a teljes körű, a Jobbikot is magába foglaló ellenzéki együttműködés is. A szegedi polgármester az elmúlt hónapokban mindent megtett azért, hogy összeboronálja a meglehetősen szétesett ellenzéket. Tavaly decemberi belépője során az egyik legfontosabb feltétele volt, hogy csak akkor vállalja a miniszterelnök-jelöltséget, ha az ellenzék közös listán indul, és minden körzetben csak egy jelölt lesz. Hivatalosan csak a baloldalról beszélt, de többször kiderült, többre gondol ennél.

Botka régóta akarta a Jobbikot

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje és a Jobbik közötti közeledés egyébként már 2010-2014 között megkezdődött. Akkor a szegedi közgyűlésben nem volt többsége az MSZP-nek, így Botkának manővereznie kellett az LMP és a Jobbik között, és sok esetben szüksége is volt a szavazataira. Botka tavaly decemberi színrelépése óta az is árulkodó jel volt, hogy Vona Gábor és pártja szinte egyáltalán nem támadta a politikust. Akkor sem emelték föl a szavukat, amikor többek között nyilvánosságra került a szegedi polgármester luxuséletmódja, valamint a botrányos Szeviép-ügy újabb részletei derültek ki. Botka hasonlóan hallgatott a Jobbik plakátbotrányáról és a különféle antiszemita megnyilvánulásokról is.

Botka megpróbálta valamilyen módon egy akolba terelni a különféle baloldali-liberális erőket és a Jobbikot. Ennek egyik formája volt, hogy az időközi választásokon sok esetben nem indultak el egymás ellen, hanem független jelöltek mögé sorakoztak föl. A legjobb példa erre a paksi polgármester-választás volt, ahol a Jobbik és a baloldali pártok is egy korábbi MSZP-s, most függetlenként induló jelöltet támogattak. Persze ez a taktika nem vált be, mivel a Fidesz jelöltjét több mint kétharmados többséggel választották meg.

Nincsenek véletlenek

A szegedi polgármester egészen a végsőkig ragaszkodott a közös induláshoz ezt bizonyítja, hogy a múlt héten meglehetősen nagyvonalú ajánlatot tett a mérhetetlen támogatottságú ellenzéki pártoknak. Ajánlatát azonban az MSZP-n belül is támadták, mivel sokak szerint fölösleges volt ennyire feladnia az ellenzéki térfélen a szocialisták dominanciáját. A Jobbiknak is több gesztust tett az utóbbi időben, így augusztus 16-án Botka közös sajtótájékoztatót tartott Lengyel Róberttel, a Jobbik siófoki polgármesterével.

Az ellenzéki pártok azzal, hogy a szegedi polgármester most bedobta a törülközőt, gyakorlatilag elvesztették azt az embert, aki képes lett volna egy asztalhoz ültetni Fodor Gábort, Juhász Pétert, Karácsony Gergelyt és Vona Gábort. Szimbolikus az is hogy pont azon a napon mondott le Botka, amikor éppen Vonával kellett volna vitáznia. Kettejük közös nyilvános fellépése is lehetőséget teremtett volna annak, hogy az MSZP és a Jobbik között a már eddig is bemutatott közösködéseken túl még szorosabb kapcsolat jöjjön lére.

Minden bizonnyal csupán látszat volt viszont az az éles szópárbaj, amit Gyurcsány Ferenccel vívott Botka. Nem szabad elfelejteni, hogy a szegedi polgármester Gyurcsány miniszterelnöksége alatt mindent megszavazott, amit a jelenlegi DK elnöke kért a szocialista frakciótól. A volt kormányfővel való konfliktus jó lehetőséget biztosított Botkának, hogy a háttérben tudjon egyeztetni a Jobbik azon részeivel, akik készek lett volna őt elfogadni.

Lengyel László is ügyködött

Vona Gábor és pártja azért is ment volna bele egy MSZP-vel való közös indulásba, mivel a Jobbik népszerűsége az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent. Ezzel párhuzamosan pedig a pártban egyre közeledik a szakítás azok között, akik elvetik a baloldallal és Soros Györggyel való együttműködést, valamint azok között, akik szerint a hatalom megszerzése érdekében nincs az az ár, ami túl sok lenne. Az utóbbi csoport egy végső esetben akár kész lett volna elfogadni Botkát és közösen indulni a választáson.

A Jobbik és az MSZP összeboronálásán fáradozott Lengyel László, az MSZP-s jelölt tanácsadója is. Lengyel még a nyáron arról írt a Népszavában, hogy a baloldali, Simicska Lajos tulajdonában lévő médiumoknak össze kell fogniuk a kormányváltás érdekében, akár az ellenzéki pártokon felülemelkedve is. Lengyel szerint a szerkesztőségeknek kell kézbe venni az irányítást, csinálják ők a politikát, és ehhez Soros 444-blogjának és Simicska jobbikos Zsúrpubijának össze kell fognia, hogy a nagyobbakról ne is beszéljünk.

Ezért tombolhatott részegen Simicska

A teljesen közös ellenzéki indulás megteremtésén fáradozott Simicska Lajos és a tulajdonában álló médiumok is. Az elmúlt hónapokban ők sem feszegették Botka zűrös ügyeit, miközben a Jobbik pártfinanszírozási botrányáról is mélyen hallgattak. Az utóbbin persze nem kell meglepődni. A közös ellenzéki indulás ideológiai alátámasztását szolgálta az is, hogy az érintett médiumokban többször írtak arról, hogy a kormányt csak a teljesen közös listaállítással és közös egyéni jelöltek állításával lehet legyőzni. A legjobb példa erre Kálmán Olga, aki egyszerre hízelgett a műsorában Vona Gábornak és Botka Lászlónak.

Azzal, hogy Botka távozott, ez a terv füstbe ment. Talán ez okozta azt is, hogy Simicska Lajos meglehetősen furcsa állapotban kezdett obszcén szavakat festeni a plakátjaira. Ő is látja, hogy a nagy terv egyelőre füstbe ment, és már ő sem tudja betolni a Jobbikot Botka szárnyai alá. Mivel így a kormányváltás esélyei jelentősen lecsökkentek, ezért Simicskának sincsen esélye arra, hogy befolyást szerezzen, ami persze nagyon rosszul esik az oligarchának.