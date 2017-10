Senki se kérte, de Gulyás Marci új feladatra jelentkezett

Jó lenne tudni, hogy mégis mire fel, mindenesetre Gulyás Márton pénz nélkül élő aktivista meglehetősen nagy mellényű interjút adott egy blognak. Soros egykori kitartottja vagy egy tucatszor elismételte, hogy természetesen "békés és erőszakmentes" őszre készülnek, de azért pontosan tudja, hogyan kell a kormányra nyomást gyakorolni, hogy az végül úgy táncoljon, ahogy a senki által meg nem választott Gulyás, meg az ötven fős sleppje fütyül. (Mondjuk első körben meg lehetne nyerni a választásokat, nem?) Az ország Marcija azt is megemlítette, hogy neki bizony a Jobbik a szavát adta, hogy ha úgy van, beállnak majd a baloldal mellé. Nyilván még a szövődő Botka-Jobbik kapcsolat idején.

Gulyás Márton fél éven belül két fantasztikus eredményt is letett az asztalra. Az egyik az volt, amikor áprilisban egy festékbombával majdnem sikerült eltalálnia a Sándor-palotát (sajnos a dobás közben megbotlott, így csak az ott szolgálatban lévő rendőröket kente össze). A másikat pedig a hetekben érte el: az összes létező baloldali törpepártot becsalogatta egy Agórának csúfolt fémdobozba, hogy ott aláírasson velük egy szándéknyilatkozatot a választási törvény megváltoztatásáról. Itt legalább senkinek a szemébe nem ment festék.

Most ott tartunk, hogy ennek a fecninek a jogszabályi szövegezése megkezdődött, és ennek nyomán terv szerint a rendkívül fajsúlyos törvényjavaslat is hamarosan elkészülhet.

Gulyás Márton ennek apropóján a büszkeségtől kikerekedve adott egy interjút a B1 nevű blognak, amelyben ezúttal a visszafogottságáról híres aktivista tényleg nem fogta vissza magát. Például olyanokat mondott, hogy amennyiben a törvénytervezetet a képviselők nem fogadják el október 23-ig, akkor ő és az ő fejéből kipattant Közös Ország Mozgalom nevű baloldali pinceklub a polgári engedetlenség (a jogszabályok tudatos megsértése) eszközeivel fog nyomást gyakorolni a törvényhozásra.

Így. Az igazi demokrata ugyanis már nem a választók többségét szeretné megnyerni, hanem egyszerűen csak balhézna egy sort. Hogy miért? Azért, mert az előbbire esélye sincs, az utóbbitól pedig azt reméli, hogy azzal "rá tudja kényszeríteni a hatalmat", hogy azt tegye, amit ő (értsd: az egész ország) akar. Azt az apróságot, hogy a Gulyás-féle aktivizmus meglehetősen keveseket mozgat meg, Márton azzal üti el magától, hogy Orbán a hibás, mivel "felőrölte az emberek változásba vetett hitét". Ennyire egyszerű az egész. Méghogy nincs igény Gulyás Marcira!

Tényleg aranyos rész, amikor a kissé bátortalan blogger közbeveti, hogy talán nem volna-e mégis célszerűbb módja a nyomásgyakorlásnak, ha a hét hónap múlva esedékes választásokon mondjuk legyőznék a Fideszt, mire jön Gulyás hidegvérű riposztja:

Persze, minden módon készülni kell a Nemzeti Együttműködés Rendszerének bukására.

Hála istennek, azért ha minden kötél szakad, ez is egy opció! Végül aztán Gulyás ledobja a politikai atombombát, amikor közli, hogy az általa egyébként éveken keresztül hangosan nácizott, fasisztázott meg antiszemitázott Jobbik jelenléte mostanra nagyon "fontos" lett a számára, pláne, hogy neki Dúró Dóra jobbikos parlamenti képviselő meg is ígérte, hogy be fognak állni a balos választási törvényjavaslat mögé. A 180 fokban pörgő Gulyás ennyivel nem érzi teljesnek a Jobbik ajnározását és kijelentette, hogy ha Vonáék - ahogyan arra számítanak - valóban csatlakoznak hozzájuk, az bizony mérföldkő.

Szerintünk is. De még milyen!

Erre persze esély már nincs, miután Botka László lelépésével az összellenzéki egybeborulás koncepciója is dugába dőlt. A világmegváltó tervével Gulyás még el is késett.