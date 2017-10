Úgy tűnik, a Simicska család tényleg büszke a magyar közéletben valaha elhangzott legótvarabb mondatra, így a szerző (Simicska Lajos) után a fia, Simicska Ádám is telefirkálta vele Veszprém belvárosát az éjjel. Az örökös a páratlan értékű akciózást meg is örökítette, a fényképeket pedig a saját közösségi oldalán közölte. Ezek alapján úgy tűnik, a huszonéves fiatalember apjával ellentétben megúszta a rendőrségi igazoltatást, ráadásul még részegnek sem látszik. Más kérdés, hogy az utcai festegetés mellett másodállásban a Magyar Nemzet napilap ügyvezetését is ellátó Simicska Ádám randalírozását nem biztos, hogy az újság szerkesztősége is örömmel fogadja. Egy korábbi trágár kirohanása után ugyanis majdnem megpuccsolták.