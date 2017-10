Simicska hazudós szélkakasa állna az MSZP élére

Ki tudja hányadik pálfordulása után jelentkezett MSZP-elnöknek Csintalan Sándor, aki megválasztása esetén azonnal bevonná az ellenzéki összefogásba a Jobbikot. Úgy látszik igazunk volt abban, hogy Botka kiesésével teljesen szétesett az ellenzék, mivel a szegedi polgármester már javában szőtte az MSZP és a Jobbik közötti szálakat. Ez a terv Botka távozásával megbukott. Csintalan egyébként most azzal a Jobbikkal bútorozott össze gazdájával, Simicska Lajossal együtt, amely párt holdudvarának egyik szervezete véresre verte 2007-ben.

Csintalan Sándor az ellenzéki propagandaújságban, a HVG-ben jelentkezett az MSZP elnökének, hogy állítása szerint megmentse Horn Gyula pártját, és kapásból kerekasztal-tárgyalásokra hívja a Jobbikot. Mindez alátámasztja tegnapi cikkünket, amiben arról írtunk, hogy Botka László kulcsszereplő lett volna a teljes ellenzéki összeborulásban, de azzal, hogy lemondott, a teljes ellenzék bukott, élükön a Jobbikkal. A szegedi szocialista polgármester ugyanis sokat tett azért, hogy megállapodjon Vona Gáborral, az ügy érdekében még látszatkonfliktust is vállalt Gyurcsány Ferenccel.

Hamar otthagyta a szocdemeket

Most Botka helyére Csintalan jelentkezett, aki már nem is rejti véka alá, hogy a Jobbiknak helyet kell szorítani a teljes ellenzéki összefogásban. De ki is valójában Csintalan Sándor, hogy a balliberális hetilap számára fontos a véleménye, és megszólalási lehetőséget adnak neki? Csintalan 1982 februárjában lett a KISZ Központi Bizottsága Értelmiségi Fiatalok Tanácsa pedagógus-munkabizottságának a tagja.

1989-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba (MSZDP). Rövid munka nélküli periódus után az MSZP társadalompolitikai osztályvezetője, pártalkalmazott lett: érdekképviseletekkel, munkaügyi kérdésekkel foglalkozott. Csintalan már a rendszerváltás idején is gyorsan tudott köpönyeget váltani, mivel az MSZDP nem jutott be a parlamentbe 1990 tavaszán, ezért a pártot otthagyta és 1990 májusában belépett az MSZP-be.

MSZP-ből jobb felé

1994 októberében lett az MSZP ügyvezető alelnöke. Emlékezetes alakítása volt, hogy Horn Gyula győzelmét követően bukfencezett a Hősök terén. 1999-től egyre inkább háttérbe vonult: „...úgy döntöttem, hogy itt nekem bajaim vannak az én pártom elitjével, pedig hol volt ez még a mostani elittől..." - mondta el egy 2005-ben készült interjúban. Ugyanitt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökre és körére utalva ezt mondta: „van egy egészséges baloldal, van egy többé-kevésbé egészséges szocialista párt és azt lepték el a szörnyecskék." Érdekes, hogy most Gyurcsányt is összeboronálná a Jobbikkal Csintalan, miközben 2005-ben még szörnyecskének titulálta a volt kormányfőt.

Egyébként az MSZP is reagált Csintalan bejelentésére. Azt közölték, Csintalan Sándor olyan pártok felett álló közkincs, akit egy párt sem sajátíthat ki saját maga számára. Mi sem tesszük. Az újabb pálfordulása akkor következett be, amikor 2005-től betelefonálós műsort vezetett a HírTV-n, majd pedig 2007-ben belépett a Fideszbe. Akkoriban arról is volt híres Csintalan, hogy mindenféle antiszemita és rasszista megszólalások ellen élesen kikelt, sokszor a betelefonálókat is azonnal megszakította. Érdekes, hogy amióta a Jobbiknak gazsulál, azóta nem ilyen érzékeny. Így akkor is néma maradt, amikor Kulcsár Gergely jobbikos képviselő beleköpött a Duna-parti cipőkbe.

2007. december 11-én négy támadó vasrudakkal óbudai háza garázsában összeverte és pénzt vett el tőle, fej- és kézsérülésekkel kórházba került. Csintalan a támadást az általa műsoraiban gyakran bírált szélsőjobboldali csoportoknak tulajdonította, a támadást később a magát Magyarok Nyilai Nemzeti Felszabadító Hadseregnek nevező szervezet vállalta magára.

Megette volna a cipőjét, de ismét megfutamodott

A megveretés előzménye Simón Peresz izraeli államfő beszédéhez köthető, amelyben azt mondta, hogy Izrael fölvásárolja többek között Magyarországot. Csintalan a műsorában nem ismerte el a beszéd hitelességét, nácinak nevezte a szöveget fordító újságírót. A műsorában bejelentette, hogy a Hősök terén megeszi a cipőjét és kasztráltatja magát, ha Peresz tényleg ezt mondta. Később több szélsőjobboldali portál számonkérte rajta a cipőevést. Csintalan később azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a megverése mögött „hatalmi oligarchiák" is állhatnak, amivel a magyar baloldalra célzott.

Gazdája mellett maradt

Csintalan pálfordulásai ezzel nem értek véget, mivel 2015. február 6-át követően az elsők között sorakozott föl Simicska Lajos mögött. A mostani interjújában azt mondta Simicskáról, hogy „régi jó barátok vagyunk, ez tény és nagyjából köztudomású is, de nem tartozom semmiféle függelmi viszonyba. Van egy barátom, akivel sok szempontból máshogy látjuk a világot." A volt szocialista, majd fideszes politikus azonban ebben az ügyben sem mondott igazat, mivel a fényevő Gulyás Márton agóra-bohóckodásán azonban úgy fogalmazott pár hete, hogy neki Simicska Lajos a barátja, és a "gazdája".

Csintalan már hosszú ideje propagálja a Jobbikkal való együttműködést gazdája televíziójában. Az MSZP és a Fidesz-pártiság után ez a pálfordulás abból a szempontból érdekes, hogy 10 évvel ezelőtt éppen a Jobbik holdudvarához tartozó, nyíltan antiszemita és rasszista szervezet verte véresre a pufajkás Horn Gyulát imádó Csintalant. A gazdáját minden bizonnyal nem zavarta az újabb átváltozása Csintalannak.

Hogy mennyire kell adni Csintalan szavára arra álljon itt egy újabb példa. 2015 márciusában azt mondta a Magyar Narancsnak, hogy Simicska sohasem mondta, hogy 180 fokos fordulatot kell csinálni a Magyar Nemzetnél. Ezzel szemben mára a lap az egykori népszabadságos és népszavás újságírók gyülekezőhelye lett, és a Jobbik, valamint a baloldali ellenzék propagandalapjaként üzemel.

Újabb közös pont Simicska és Csintalan között

Csintalan hasonlóan Simicska Lajoshoz és a tulajdonában álló médiumhoz a teljesen közös ellenzéki indulás megteremtésén fáradozik. Az elmúlt hónapokban ők sem feszegették Botka zűrös ügyeit, miközben a Jobbik pártfinanszírozási botrányáról is mélyen hallgattak. Az utóbbin persze nem kell meglepődni. A közös ellenzéki indulás ideológiai alátámasztását szolgálta az is, hogy az érintett médiumokban többször írtak arról, hogy a kormányt csak a teljesen közös listaállítással és közös egyéni jelöltek állításával lehet legyőzni. A legjobb példa erre Kálmán Olga, aki egyszerre hízeleg (egyébként nevetségesen rossz nézettségű) műsorában Vona Gábornak és Botka Lászlónak.

Persze Vona Gábor nyílt támogatásán kívül több dolog is összeköti Csintalant a gazdájával. Az egyik, hogy mindketten szeretnek nagy közönség előtt trágárul beszélni. Simicska és családja 2015 óta bizonyítja, hogy ha trágár és undorító beszédről van szó, akkor verhetetlenek. Csintalan is többször büszke volt arra, hogy milyen gyakran káromkodik. Ha ronda beszédről van szó, akkor saját műsoraiban is az élen jár Csintalan.