Soros megint lebukott: most Trump megbuktatására ad pénzt

Kiszivárogtak egy amerikai nem kormányzati szervezet adópapírjai, amelyekből kiderült, hogy más milliárdosok mellett Soros György pénzeli őket. A CCCAction a pénzből Donald Trump elleni megmozdulásokat szervez.

Egy amerikai portál, a The Washington Free Beacon megszerezte a Center for Community Change Action (CCCAction) névre hallgató álcivil szervezet 2015-ös adópapírjait. A CCCAction közvetlenül és közvetetten is részt vett és a mai napig segédkezik a Trump-ellenes mozgalmak, akciók megszervezésében.

A 888 azt írja, hogy a lap által nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az úgymond mainstream média által civil szervezetként feltüntetett, de valójában politikai célokkal működtetett gittegylet mögött olyan baloldali liberális oligarchák, spekulánsok kezében lévő alapítványok állnak, mint a W.K. Kellogg Foundation és a Ford Foundation (nincs köze az autógyártó óriáshoz).

Előbbi 3 millió dollárral (800 millió forinttal), utóbbi 2 millió 350 ezer dollárral (körülbelül 622 millió forinttal) támogatta a CCCActiont.

De ha Donald Trumpról és az amerikai belpolitika meghekkeléséről van szó, nem maradhat le a listáról a bevándorláspárti spekuláns, Soros György sem.

A milliárdos a Nyílt Társadalom Alapítványokon (OSF) keresztül 1 millió 750 ezer dollárral (460 millió forinttal) támogatta a szervezet Trump-ellenes tevékenységét.

Az összefonódásokat jól mutatja, hogy a CCCAction ügyvezető igazgatója, Deepak Bhargava az OSF Tanácsadó Testületének is a tagja.

A CCCAction a kapott pénzen megszervezte egyebek mellett a "Families Fight Back" nevű kampányt, amelyet az amerikai elnökválasztás hajrájára időzítettek. Míg Trump a kampányában arról beszélt, hogy az Egyesült Államok számára veszélyes az illegális bevándorlás, az amerikai gazdaságnak rosszat tesz a migránsok feketézése, addig ez a CCCAction által támogatott program

az illegális bevándorlók számára könnyítette volna meg az állampolgársághoz jutást.

A CCCAction olyan Trump-ellenes mozgalmak mögött is ott áll, mint a The Emergent Fund nevű kezdeményezés, amely tavaly év végén jött létre. Arra törekednek, hogy az amerikai elnök mihamarabb megbukjon, mivel szerintük Trump beiktatása óta az USA-ban "vészhelyzet" alakult ki.