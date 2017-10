Szorosabb összefogás segíti a magyar gazdákat

Az agráriumban dolgozó több szervezet fogott össze a gazdák segítése érdekében - jelentette be Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Jakab elmondta: a Magosz javaslatára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) munkacsoport létrehozását kezdeményezte a Földművelésügyi Minisztérium (FM), a Magyar Államkincstár és a Miniszterelnökség részvételével annak érdekében, hogy a gazdák tevékenysége egyszerűbb legyen. A munkacsoport július óta működik.

Azért született a javaslat a többoldalú munkacsoport megalakítására, hogy strukturált formában lehessen az arra érdemes javaslatokat megvalósítani - jegyezte meg.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke hozzáfűzte: az eddig is jól működő bilaterális kapcsolatokat kellett a hatékonyság érdekében multilaterálissá tenni, hogy az egyeztetések még egyszerűbbek és gyorsabbak legyenek, adott esetekben pedig váljanak érdemi intézkedéssé”.

Érdemben segítik a gazdálkodók munkáját

Feldman Zsolt, az FM agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára pedig kiemelte, hogy Magyarország, a korábbi évekhez hasonlóan,

kérte az Európai Bizottságot, tegye lehetővé az agráriumban az előlegfizetést a korábbinál magasabb mértékben. Így 2017-ben az EU Bizottsága a kifizethető támogatási előleget az Emga (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) esetében maximum 70, míg az Emvánál (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) maximum 85 százalékban állapította meg.

Közölte, erre Magyarországnak az idén is volt jogalapja, mert a magyar gazdákat az idén is sújtotta a fagy, az aszály és a jégeső is. Ezért ez a lehetőség több tízezer gazdálkodó munkáját érdemben tudja segíteni. A támogatások kifizetésénél a szeptember 30-i euró-árfolyamot veszik figyelembe, ami 310,67 forint - mondta. Ez mintegy 70 ezer forintos területalapú támogatás hektáronként.

A munkacsoport működése pedig azért fontos, mert a 2015-től működő uniós közös agrárpolitikai sokkal komplexebb, összetettebb, mint az előző volt - jegyezte meg a helyettes államtitkár. Hozzátéve, az idén mintegy 207 milliárd forint előleg kifizetésével számolnak.

Komoly előleg kifizetésre számíthatnak

Detre Miklós, a Magyar Államkincstár igazgatója az előlegekről elmondta, ez az összeg az idén várhatóan 208 milliárd forint lesz a 2015-ös 122 milliárd, és a 2016-os 194 milliárd forint után.

Hozzátette: információja szerint a Magyar Államkincstár a végleges kifizető ügynökségi akkreditációt várhatóan még ebben a hónapban megkapja. Az előlegfizetés pedig a korábbi évekhez hasonlóan október 16-án megkezdődik.

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára közben arról beszélt, hogy a gazdák komoly előleg kifizetésre számíthatnak. A Vidékfejlesztési programhoz is köthetők előleg kifizetések, így például az agrár-környezetgazdálkodási és az ökogazdálkodást segítő programokra (Natúra 2000-es területek), amelyek normatív típusú támogatások. Vannak beruházási típusú támogatások is, ahol az előlegfizetés lehetséges, például a trágyatárolók építése, vagy a településképet meghatározó épületek felújítása - közölte az államtitkár.