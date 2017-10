A hétvégén lesz hazánk talán legaranyosabb fesztiválja

Mesetáncház, író-olvasó találkozó, cipóban sült csülök, elfeledett mesterségek, lepcsáng sütés és Menyegző udvar várja az érdeklődőket a szigetmonostori, a Piros Lábos Fesztiválon a hétvégén, október 7-én és 8-án.

Nem kellett sokáig várnunk az emlékezetes horányi lecsófőző verseny után egy újabb izgalmas programra a Szentendrei-szigeten, a Piros Lábos fesztivál 2017-ben is rengeteg programmal, látnivalóval és finomsággal várja az érdeklődőket Szigetmonostoron – írja az I love Dunakanyar. Október 7-én, több helyszínen, párhuzamosan futnak majd a programok hazánk egyik legszimpatikusabb minifesztiválján.

Koncertek és történelem

A Nagyszínpadon különleges előadókkal lép fel a Blue Danube Bluegrass Band, aki a country muzsika kedvelőinek biztosan felejthetetlen perceket szerez majd, akárcsak a Kossuth téren fellépő, jazz zenét játszó Vers Dóra, Morvai Tamás duó. A Nepomuki Szent János szobornál a Szigeti Veszedelem zenekar előadásában főszerepet kap majd a versek, verszenék, a népzene- és a költészet dicsérete. Aki szívesen megismerné a település templomának történetét, az több alkalommal is részt vehet a templomtúrán, amelyen Attila atya vezetésével megismerheti az épületet, annak berendezési tárgyait, ahogy azokat évszázadok óta használják az istentisztelet céljára. A református templomban pedig Richly Zsolt Luther-rajzfilmje tekinthető meg.

Felfedezés és „zöldségek”

A fesztiválon kétségkívül a különféle udvarok felfedezése az egyik legizgalmasabb kihívás, ezért ezt semmiképpen ne hagyják ki – hívja fel a figyelmet a portál. A Kertbarátok udvarában különleges növényekkel, terményekkel és helyi ízekkel találkozhattok, de vásárolhattok dísznövényeket, találkozhattok kézművesekkel, és megismerkedhettek a komposztálás technológiájával is, mely során kézbe vehetnek az érdeklődők elfeledett régi kerti eszközöket is. (Aki szeret bridzsezni, az 12:30-kor mindenképpen kukkantson be az udvarra!)

A Mesterségek udvarában a régmúlt idők mesterségeinek bemutatóját tekinthetitek meg, egy fafaragó, egy szövő műhely és egy régi sómalom titkai lesznek megtekinthetők, ahol a mesterek beavatnak a szakmák rejtelmeibe. De lesz Zsíros Deszka Workshop is. A Levendula udvarban levendulából készített kézműves termékek, házi levendula szörp, tea, rozéfröccs és édes finomságok várják a nagyérdeműt.

Megelevenedik az 500 éves reformáció

A Nyitott kapuk udvarában a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a legegyszerűbb nyomtatási technikával az érdeklődő gyerekek szövegeket és képeket tudnak majd nyomtatni, amelyeket összefűzve egy saját füzetet készíthetnek. Akik pedig már régóta vágynak egy karikatúrára, azokat Dobrovolszky László szigetmonostori alkotó ajándékoz majd meg egy saját példánnyal. A Helyi termék udvarban megtudhatja a nagyérdemű, hogy más-e a tavaszi és az őszi fokhagyma, hogy kerül az aszalt szilva a parenyicába, mennyivel édesebb lett a barack a sok napsütéstől és megkóstolhatják a „fantaszeletet" házi bodzaszörppel! A Könyvudvarban eközben a nyugdíjasok idén könyvszobrokkal lepnek meg az érdeklődőket, és természetesen lesz a már hagyományos és mindig sikeres könyvturkáló is.

Valóra váló mesék

A Képes udvar ismét Magyarország legnépszerűbb vándorfényképésze, a pócsmegyeri Laczkó Péter mozgó látványlaboratóriumát fogadja be, míg a Meseudvarban valóra válnak a mesék! A legkisebbek sem maradnak feladat nélkül, hiszen a nap folyamán piros lábosokban főzőcskézhetnek, de részt vehetnek egy mesepróbán, és meghallgathatják a Molnár Réka, Gável Gellért duó gyermekdal feldolgozásait is – írja az I love Dunakanyar.

Megint boldogító igen!

Minden kétséget kizáróan az egyik legizgalmasabbnak ígérkező esemény a Menyegző udvarban a helyi menyegzők különleges szokásainak, és hagyományainak megismerése mellett az lesz, hogy az ide látogató párok kimondhatják a boldogító igent egy szertartásvezető előtt. Egy komplett esküvői helyszínt rendeznek be az udvarban, így akiknek a szíve csücske az esküvői téma, az bátran nézzen körül itt 12 és 16 óra között.

A fesztiválra való belépés idén is ingyenes, és ennyi jó program után már csak egy dolgot ígérhetünk nektek: ha ellátogattok a fesztiválra, megtudhatjátok, milyen egy valódi, hamisíthatatlan szigetmonostori szittya pita – zárul a cikk.