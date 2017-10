Ismét hazudott a Soros-egyetem

Miközben a Soros György által támogatott CEU diadalittasan jelentette be, hogy megállapodott egy New York állambeli egyetemmel, és elhárultak az akadályai a további működésnek, addig a valóság az, hogy szó sincsen semmiféle megállapodásról. A CEU és a Bard College együttműködésének egyelőre az amerikai hivatalos szerveknél nincsen semmi nyoma. A Bard College-ről egyébként kiderült, hogy szintén ezer szállal kötődik Soroshoz. A magyar kormány szakértői szinten válaszol majd arra, hogy a CEU New York-i megállapodása megfelel-e a magyar törvényi előírásoknak.

Érdekes közleménnyel tudatta a Soros-egyetem (CEU), hogy egyetértési megállapodást kötöttek egy New York állambeli felsőoktatási intézménnyel, a Bard College-dzsal. A CEU egy alig ismert, kis magánegyetemmel lépne szövetségre, amely idén a 303. helyezést érte el az Egyesült Államokbeli egyetemek rangsorában. Pedig New York állam bővelkedik a rangos egyetemekben, itt található a világligában a 14. Columbia University vagy a 27. New York University.

A Soros-egyetem a közlemény kiadása után erőteljes kampányba kezdett a baloldali és a Simicska Lajoshoz köthető médiumokban, hogy mostantól megfelelnek minden törvényi kötelezettségnek. Az egyetem azt is jelezte: várja, hogy a kormány aláírja, és a parlament ratifikálja a New York állammal kötendő megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a CEU tovább működjön Budapesten, ami mindig is az intézmény célja volt.

Soros felesége is felbukkant

A Figyelő szerint egyébként a Bard College 60 millió dollárt kapott 2011-ben Soros György Nyitott Társadalom Alapítványától (OSI), hogy az iskola fokozni tudja globális befolyását New Orleansban, Nicaraguában és Oroszországban. De nem csak pénzügyi kapcsolat fedezhető fel a tőzsdespekuláns és a magánegyetem között.

A 15 milliárd forintnak megfelelő „adomány" mellett Soros meglehetősen bizalmas kapcsolatot ápolt az egyetem direktorával, Leon Botsteinnel is. Soros még 2011 előtt 5 millió dollárral támogatta az egyemet, hogy első felesége, Susan tanszéket alapíthasson az intézményben. A sikeres együttműködést jelzi, hogy Botsteint később Soros kérésére beválasztották az American University of Central Asia egyetem elnökségébe is.

Kamu volt a Soros-egyetem bejelentése

A CEU kampányával azonban csak egy probléma van, mégpedig, hogy a Soros-egyetem és a Bard College közötti együttműködésének egyelőre az amerikai hivatalos szerveknél nincs nyoma. New York államban a Middle States Commission on Higher Education nevezetű szervezet felel az akkreditációért. Ennek a CEU-ra vonatkozó általános intézményi oldala, valamint az oldalon generálható CEU intézményakkreditációs tanúsítványa csak „none" bejegyzést tartalmaz mind a „Branch Campuses", mind az „Additional Locations", mind az „Other Instructional Sites" kategóriáknál. A Bard College is ennél a szervezetnél van akkreditálva (a Bard College általános intézményi oldala és a Bard College intézményakkreditációs tanúsítványa), az ő esetében azonban van mindhárom kihelyezett képzési helyhez adat, de egyik sem a CEU-n.

A kormány nem módosít

A CEU-val kapcsolatban a kormány azt közölte, hogy nem módosítják a felsőoktatási törvényt. A kormánynak szakértői szinten kell válaszolnia arra, hogy a CEU New York-i megállapodása megfelel-e a magyar törvényi előírásoknak – mondta Lázár János a csütörtöki Kormányinfón.

A felsőoktatási törvény áprilisban elfogadott módosítása arról rendelkezik, hogy a jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A külföldi felsőoktatási intézménynek a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie. Az itt folytatni kívánt képzésnek és oklevélnek államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek kell minősülnie.