Kiscicával erősít Vona

Vonáék háza táján sok a baj: tiltott pártfinanszírozás, ÁSZ vizsgálat, ügyészségi nyomozás és zuhanó népszerűségi indexek. Megoldás helyett Vona újfent egy macskával próbálkozott. És megint sikerült magát nevetségessé tennie.

Pár napja lehetett olvasni, hogy a Századvég legfrissebb felmérése szerint a Jobbik népszerűsége ismét esett, a biztos pártválasztók között már csak 16 százalékon állnak, ami a 2015. áprilisi 28 százalékhoz képest jelentős népszerűség-vesztést jelent.

A héten arról is cikkeztek az újságok, hogy az ügyészségi nyomozás folyik a Jobbik gazdálkodása ügyében, tekintettel arra, mivel nem működtek együtt az Állami Számvevőszékkel, amikor az a rendes vizsgálatát folytatta. Így az ügyészség közleménye szerint "számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegés vétségének gyanúja" áll fenn.

A problémát az is okozhatja, hogy Vona és mecénása Simicska Lajos, úgy próbálta kikerülni a plakáttörvényt, hogy 1 milliárd forint értékben játszottak át plakáthelyeket a Jobbik részére az oligarcha cégétől, a Publimonttól. Úgy tudni, hogy ezért párt nem fizetett. Az ügyben egyébként Simicska személyesen járt el.

Ahogy erről már korábban írtuk, az eset kapcsán felmerül a tiltott pártfinanszírozás gyanúja, így bőven van gondolkodnivalója Vonáéknak.

Ráadásul pár napja elég csúnya jelzőket kapott Vona Lendvai Ildikótól is, amikor is a baloldaliaknak írt levelére reagált az MSZP korábbi elnöke és "hullarablónak" és "keselyünek" nevezte a pártelnököt. A levélben Lendvai szembesítette Vonát azokkal az antiszemita és cigányellenes aljasságokkal is, amelyeknek a nyomai még mindig jelen vannak a pártban.

Vonáék helyzete nem könnyű, és ahogy azt már az utóbbi időben megszokhattuk Vonától, amikor rosszul áll a szénája, bedobja a régi jól bevált marketingfogást, azaz fotózkodik egy-egy kisállattal. Így próbálja láttatni a közvéleménnyel, hogy nem is olyan gonosz ember ez a Gábor.

Nos ma újfent sor került erre, így vélhetően nagy lehet a baj.

Vona Facebook-oldalára töltötte fel a videót arról, amikor egy interjú készítése közben egy kiscica "váratlanul odajött" és rámászott a pártelnökre.

Íme a videó:

Vona nagy zavarában igyekszik elveszett népszerűségét aranyos macskás képekkel feltornászni és eladni magáról a szerethető, emberi imázst. Csak az a baj, hogy "egy ország irányításához komolyabb eszközökre van szükség mint egy szemöldökcsipesz", és egy választás megnyeréséhez pedig kevés lesz egy cica szimpátiájának az elnyerése.

Nem beszélve arról, hogy Vonának és pártjának még mindig nem sikerült leszámolnia az arrogáns, antiszemitizmusba hajló és cigányellenes múltjával, hiszen lépten-nyomon kibukik egy-egy ilyen botrány. Így sajnos egy macska simizése nem lesz elég, hogy a Jobbik számtalan agresszív, kisebbségekkel és másokkal szembeni kirohanását leplezze és elfeledtesse azokat a közvéleménnyel.