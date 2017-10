Nem állnak össze a szocialisták a Jobbikkal

Semmilyen együttműködés nem lesz Vonáékkal, ez derült ki az MSZP választmányi ülésén.

Nem lesz semmiféle együttműködés az MSZP és a Jobbik között, ez a szocialisták szombati választmányi ülésének a lényege. Nem is annyira meglepő, hogy - információnk szerint - a szocialisták egyáltalán nem voltak elkeseredettek az új helyzetben. Egyértelműen látszott és érződött: örültek, hogy megszabadultak Botka Lászlótól. A hét elején megbukott, lemondott szocialista miniszterelnök-jelölt a Jobbikkal való összefekvést tervezte. A többiek nem.

Régen nem látott egyértelműséggel fogalmazták meg: nem állnak össze a Jobbikkal.

A szombati választmányi ülésen Molnár Gyula pártelnök azt mondta, hogy nem tárgyalnak a Jobbikkal, vagy, ahogy fogalmazott:

Horn Gyula pártja nem tárgyal szélsőjobboldali pártokkal.

A többi, az ő megfogalmazása szerint demokratikus ellenzéki pártokkal viszont igen. Azt is mondta, szintén a Jobbikra utalva: „a keselyűknek nem kell tovább keringeni fölöttünk”. Ez egyértelmű utalás Vona Gábor elvtelen és abszurd levelére, amelyben a baloldali szavazóknak kezdett udvarolni. Molnár Gyula azt is mondta, hogy Botka baloldali programját viszik tovább. Feltűnően hangsúlyozta a baloldaliságot, azaz, a Jobbiktól való teljes távolságtartást. Nem választástechnikai kérdésről, nem exceltáblázatokról lesz szó a választásokon, erről is beszélt Molnár Gyula. A baloldal Botka-párti holdudvara ugyanis az elmúlt hónapokban folyamatosan azt harsogta az ellenzéki médiumokban, hogy a választástechnika azt diktálja, nem szabad finnyáskodni, és össze kell állni a Jobbikkal. Erre mondott most egyértelműen nemet a pártelnök. Világosan beszélt, azt mondta, a Jobbikkal „semmilyen együttműködés nem képzelhető el”.

Hiller István, a választmány elnöke szavai is azt erősítették, hogy a Jobbik nélkül kell az ellenzéki összefogás. Miniszterelnök-jelöltet egyébként nem neveznek meg, de hosszú távon civil jelöltet szeretnének.

Az MSZP táborában az egyik legnépszerűbb politikus a volt elnök, Lendvai Ildikó. Nyilvánvalóan nem véletlenül, a választmányi üléshez időzítve a Facebookon keményen bírálta a Jobbikot és mindenfajta együttműködést kizárt velük. „Az MSZP körül most a Jobbik settenkedik”, írta Vona Gábor felajánlkozására. Szerinte, amit a Jobbik kínálgat a baloldali szavazóknak, vagyis néhány, a baloldal számára is elfogadhatónak tűnő ígérgetés, az „a pár ehető falat mérgező szószban ázik”. Később ír Lendvai Ildikó a Jobbik cigányellenességéről, antiszemitizmusáról, rasszizmusáról és arról is, hogy a Jobbikban felmerült bizonyos emberek szavazati jogának az elvétele. Lendvai Ildikó Facebook-írásának feltűnő üzenete: semmilyen együttműködés nem lehet a Jobbikkal.

A Jobbiktól való elhatárolódás, teljes távolságtartás persze azért is érthető, mert a szalonképtelen Jobbik a Simicska-féle plakáttrükközéssel súlyos pártfinanszírozási botrányba is került, zavaros ügyeit a NAV-tól kezdve az Állami Számvevőszékig vizsgálják.