Simicska Lajos füstbe ment terve

Múlt hét hétfőn Botka László visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől. Erre az után került sor, hogy a DK és az LMP is bejelentette, önálló listát indít a 2018-as választásokra. Ez így érthetőnek tűnik első hallásra, azonban az elmúlt pár nap eseményei jelentősen árnyalták a képet, és elgondolkodtatták az embert, hogy Botka pontosan milyen választási szövetségre is gondolhatott. Egyre nyilvánvalóbb: egy Jobbikkal közös választási szövetségre. Az MSZP hétvégi választmányi ülésén már egyértelműen kiderült: Botka és Simicska meghosszabbított kezén, Vona Gáboron keresztül közösen tervezte leváltani a kormánypártot. Így már érthetővé válik az oligarcha hét eleji "görbe estéje" és számos azt követő esemény is. És az MSZP kemény és logikus elhatárolódása az antiszemita és pártfinanszírozási botrányban vergődő Jobbiktól. Nem beszélve arról, hogy saját támogatóit veszti el az a párt, amely összefekszik egy tőle minden tekintetben távol levő párttal.

Botka tehát hétfőn visszalépett, és lemondott a párt alelnökségéről Ujhelyi István, az MSZP Európai Parlamenti képviselője is.

Nem sokkal ezután, egészen pontosan kedd hajnalban Simicska Lajos, aki köztudottan kerüli a nyilvánosságot, vélhetően kissé kapatosan – Bayer Zsolt szerint két üveg whisky után – saját kezűleg festett fel obszcén szavakat veszprémi plakátoszlopaira, aminek aztán a rendőrök vetettek véget. Simicska olyannyira kiborult, hogy magával rángatta a „hajnali akciójára" a hozzá köthető Helyi Téma fotósát is, hogy azonnal közöljék a „nagy eseményt" a hírportál Facebook-oldalán. Vélhetően azért, hogy mindenkivel tudassa "tomboló haragját".

A Simicska-Index mindent megmagyarázott

Hiába próbálta tehát a simicskás Index – több pontba szedve – észszerűnek és előre kiterveltnek beállítani a Gazdi, elmebeteg, hisztérikusnak tűnő és egyben elkeseredett akcióját, mi mégis úgy látjuk, hogy Lajos urat bizony valami nagyon kihozta a sodrából.

Hiszen nagy dührohamában és vélhetően nem kevés alkohol hatására még el is esett – bár a Simicskától (gazdájától) egyértelműen független, elfogulatlan Index szerint a festés közben koszolta össze magát. Mindenesetre jókora sárfolt volt a zakóján, sőt állítólag, az általa összefirkált oszlopon még a dolgát is elvégezte az oligarcha. Hát így mulat egy magyar "úr".

Azt sem tudjuk sajnos elhinni az Indexnek, hogy Simicska a nyár eleji plakáttörvényen, vagy az egy héttel korábbi kormányhivatali határozatokon húzta fel magát ennyire, és így akart üzenni. (Mint ismeretes, le kell szedni a Jobbiknak átjátszott plakáthelyekről a párt plakátjait, mivel nem hozták nyilvánosságra a plakáttörvény szerinti adatokat. Az eset pedig komolyan felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját is, és most már az ügyészség vizsgálódik az ügyben.)

Simicska tehát szemmel láthatóan kiborult, aminek a hátterében az húzódhatott, hogy Botka elestével megbukott az a terve, amin már hónapok óta láthatóan dolgozik a gyámsága alá került Jobbik, azaz hogy megteremtse fű alatt a teljes ellenzéki összefogást, és ezáltal összefogja a Jobbik és az MSZP szavazóit is.

Ami persze teljesen nonszensz. Az egy-két százalékos, de 2018 után is önálló jövőre gondoló, kisebb baloldali pártok, az LMP és a Momentum nyilván nem fog a biztos bukást jelentő összeborulás részévé válni, hiszen így nemcsak 2018-at vesztik el, de 2022-t is. Az MSZP-szimpatizánsok pedig kizárt, hogy egy rasszista összefekvést elnézzenek, összefekvést a Jobbikkal.

Na de nézzük tovább az eseményeket.

Csintalan és az ellenzéki kerekasztal

Miután Botka megbukott, és Simicska is megcsinálta a vitatható sikerű, elkeseredett akcióját, két nappal később a Simicskával vállaltan jó barátságban lévő, Csintalan „Szélkakas" Sándor, azok után, hogy egyébként hónapok óta a Jobbik szekerét tolja a Hír Tv-ben, előállt a nagy ötlettel, hogy egy évig elvállalná az MSZP elnökségét. Elmondta a szokásos patetikus stílusában, megidézve a Bibliát és gyermekeit, hogy egyszerűen ennek a pártnak - MSZP-nek - vissza kell adni a lelkét és az ethoszát. Ők elfelejtették ezt, és nem tudják, hogy kell visszaadni."

Persze ezt a mesét azonnal meg is tagadta, azzal a mondatával, hogy kifejtette, hogy amúgy egy ellenzéki kerekasztalt hozna létre, ahol a Jobbiknak is ott lenne a helye. Ja, és tovább folytatva a közvélemény teljes hülyének nézését azzal, hogy azt állította, hogy nem Simicska érdekei szerint vezetné a pártot. Magyarra lefordítva, Csintalant nem az MSZP sorsa érdekli, neki a Jobbikot kell segítenie bármi áron, mert ezt a feladatot kapta a "Főnöktől". Így újfent sikerült hülyét csinálnia magából. Csak nehogy egyszer a Biblia tényleg elégjen a kezében...

Az MSZP aztán csúnyán lepattintotta a „jó szándékú" Csintalant, és ironikusan elmondta, hogy Csintalan Sándor olyan, pártok felett álló közkincs, akit egy párt sem sajátíthat ki saját maga számára. Mi sem tesszük."

Vona is feladatot kapott a Főnöktől

Simicska ekkor sem adta fel az ádáz küzdelmet, hogy Vonát baloldali szavazatokhoz juttassa, és még egyszer megpróbálja elhitetni a közvéleménnyel, hogy a Jobbik már nem olyan párt... (Valahol meg lehet érteni az oligarchát is, hiszen már nagyon sokba került neki a Jobbik, és jó üzletemberként várja a befektetése megtérülését.)

Ezért az oligarcha (vagyis a Jobbikban az utóbbi időben Főnöknek hívott Simicska) vélhetően ukázba adta Vonának, hogy írjon egy szívhez szóló levelet a baloldali szavazóknak, hogy miért ő a jó választás, amit Gáborunk azonnal, készségesen teljesített. Pénteken attól zengett a sajtó, hogy Vona a Facebook-oldalán szólította meg a „baloldali honfitársakat", és kifejtette, hogy most már csak ők az egyedüli alternatíva.



A Jobbik elnöke kifejtette továbbá azt is, hogy a kisebbségeknek partnerséget és egy felemelkedő ország építésében való közös szövetséget ajánl, és hogy senkit nem érhet hátrány a hovatartozása miatt Magyarországon.

Vajon mit szólhatott ehhez Gyöngyösi Márton, aki még pár éve listázni akarta a zsidókat, jó néppárti módjára. Vagy hogyan vélekedhetett a párt alelnöke, Torockai László, aki az általa vezetett Ásotthalmon egy rendeletben mondta ki, többek közt, a melegellenességet.

No de Vona szemforgatásának itt még nincs vége, mivel elmondta azt is, hogy Az Európai Unióval pedig nem veszekedni kell, mint Orbán teszi, nem is behódolni, mint a szocialisták tették, hanem keményen, határozottan, de kulturáltan tárgyalni." Szerencsére nem ez a párt égetett uniós zászlót, és nem ez a pártvezér beszélt az unióból való kilépésről a hívei előtt... Még az a szerencse.

Lendvai emlékeztette Vonát a sötét jelenre

Sajnos Gábor is kosarat kapott, hiszen Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke „hullarablónak" nevezte Vonát, és szembesítette a párt számtalan antiszemita és cigányellenes botrányával, amikor felelevenítette, hogy Attól is lelkes volna-e a baloldali ember, ha bocsánatos bűn komcsizni, buzizni, cigányozni, zsidólistázni? Ha a "néppárti" Jobbikban is helye van annak, aki beleköp a Duna-parti cipőkbe, Alföldi Robertázik, holokamuzik?" Lendvai Ildikó ezzel zárta sorait: „Ébresztő, MSZP! Itt is fáj, ott is fáj, de mozdulnunk kell, mert itt keringenek a keselyűk, és a sakálok már szimatolnák a vérszagot..." Ha jól értjük tehát, Simicska a tőle megszokott "türelemmel" és "finomsággal" a falig elmegy, hogy megszerezze a baloldali szavazatokat Vonának, ha kell az MSZP-vel együttműködve, ha kell, akkor nélküle. De most az MSZP megállította, hiszen a volt és a jelenlegi pártelnök, Molnár Gyula is határozottan kizárt mindenfajta együttműködést a Jobbikkal.

Kiderült a Botka-Vona féle összeesküvés

A hétvégére – ahogyan arról már az Origo is beszámolt - kimondottá vált az, ami az elmúlt napok eseményei alapján már mindenki számára világossá vált, vagyis, hogy Botka szándéka bizony az volt, hogy összefeküdjön a Jobbikkal.

Amit értető módon sokan nem támogattak a baloldali pártban, és többek közt ezért kellett mennie a szegedi polgármesternek.

A Botkától megszabadult pártvezetés aztán szombaton azt is mondta, hogy Horn Gyula pártja nem tárgyal szélsőjobboldali pártokkal." A baloldal Botka-párti holdudvara az elmúlt hónapokban folyamatosan azt harsogta az ellenzéki médiumokban, hogy a választástechnika azt diktálja, nem szabad finnyáskodni, és össze kell állni a Jobbikkal. Erre mondott most egyértelműen nemet a pártelnök.

Véres harc a baloldali szavazatokért

Nagyon úgy tűnik, hogy Simicska egyre dühösebb, és amikor épp nem részegen firkálja a saját oszlopait, akkor azon töri a fejét, hogy hogyan tudja elnyerni a csalódott baloldali szavazók bizalmát a kilóra megvett pártjának, a Jobbiknak. És látható, hogy ezen dolgozik Vona, Csintalan és a teljes apparátus a Hír Tv-ben, a Magyar Nemzetben és a plakátcégénél, a Publimontnál is.

A sokszorosan meghasonlott, pártfinanszírozási botrányba keveredett Jobbik és Vona Gábor pedig, mint látjuk, mindent megtesz a gazdája kedvéért, ami érthető, hiszen az oligarcha a plakáthelyek átjátszásával most már nyíltan megvette a pártot.

A jobbikosok pedig az árpádsávos zászlót lengető, "cigánybűnözést" kiabáló nemzeti radikálisokból Simicska bosszúhadjáratának gyalogjaivá lettek. A Jobbik ezzel teljesen kiüresedett, a korábbi elveiket mára már csak a hatalomvágy, a bosszú és az oligarchájuk kiszolgálása váltotta fel.

Azt látjuk azonban, hogy a közvélemény memóriája nem olyan rossz, és bár Vona és gazdája azon dolgozik, hogy "levágja a vadhajtásokat", mégis lépten-nyomon kibukik egy-egy antiszemita vagy cigányellenes botrány.