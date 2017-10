Novák: Segíteni kell a fiataloknak a családalapításban

A mai magyar fiatalok annyi gyermeket terveznek, amennyi elég lehet ahhoz, hogy Magyarországon megálljon a népességfogyás – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) ifjúság- és családügyekért is felelős államtitkára egy hétfői budapesti rendezvényen.

Novák Katalin szerint ha a fiatalok minden segítséget megkapnának a gyermekvállaláshoz, akkor a népességcsökkenési folyamatot vissza lehetne fordítani. Közölte, kutatások szerint a fiatalok átlagosan 2,4 gyermeket szeretnének, és a legújabb felmérések is ezt az adatot tükrözik vissza.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom "Apa (is) csak egy van!" című rendezvényén az apák családi szerepének fontosságáról szólva azt mondta: számukra is komoly kihívás a munka és a családi élet összeegyeztetése, mint az anyáknak, és a kormány számukra ugyanúgy biztosítja is a támogatásokat és kedvezményeket, ahogy az anyáknak.

Novák Katalin szerint a magyar társadalomban egyre inkább kezd "trendivé" válni az apaság, így például az a "ciki", ha egy óvodai vagy iskolai szülői értekezleten nem vesz részt az apa is. A kormányzati ifjúságkutatás és a Három királyfi mozgalom egy másik kutatása is azt igazolta vissza, hogy a magyar fiatalok családban, házasságban képzelik el az életüket és gyermekeket szeretnének nevelni. A megkérdezett fiatalemberek pedig a családban "jelen lévő" apák szeretnének lenni. Sokszor éppen azért halasztják el a gyerekvállalást a fiatalok, hogy a maguk által magasra tett mércének, vállalásoknak megfeleljenek. Akkor mernek életre szóló döntéseket hozni és elköteleződni, családot alapítani, gyerekeket vállalni, ha biztonságban érzik magukat, ennek az egyik legfontosabb alapja – az anyagiak mellette – a stabil párkapcsolat, amire lehet építeni.

A családok májusi, budapesti nemzetközi világtalálkozóján elhangzott egyik előadásból idézett adatokat, amelyek szerint egy kétszülős családban élő tízéves fiúval az apja hetente 30 percet beszélget, ugyanakkor 44 órát tölt televízió vagy számítógép előtt. Nagyon nem mindegy, hogy az apák mennyire vannak jelen a gyerekek életében, mert más viselkedési mintát követnek azok a fiatalok, akikkel többet foglalkoznak, mint azok, akikkel kevesebbet.

Az államtitkár szerint változnia kell annak a szemléletnek is, amely szerint az apa csak segít, "besegít" otthon az anyának, mert ez azt tükrözi, hogy otthon minden az anya dolga. Arról is beszélt, hogy a jó házasságban élő férfiak tovább élnek, a jó házasság egészségmegtartó erő és biztonságot ad minden tagja számára.

A Három királyfi mozgalom alapítója, Kopp Mária orvos, pszichológus neve alatt a közeljövőben egy kutatóintézet indul, amely a népesedésüggyel, családpolitikával foglalkozik majd.

Az "apakonferencián" Léder László pszichológus a "modern apaság" fogalmáról szólva azt mondta: az apák az anyákkal egyenrangú félként és szinte egyenlő terheléssel vesznek részt a gyermekről való gondoskodásban, a nevelésben, a családi életben. Az apák családi szerepét az egyéni és társadalmi felfogásban is modernizálni kell az apa és az anya egyenrangúságának tekintetében. Pszichológiailag egy apa és egy anya szeretete és gondoskodása egyenragú.

A pszichológus skandináv és magyar kutatásokat is idézett, ezek adatai szerint a családalapítás előtt álló huszonéves fiatalemberek 80-97 százaléka akar egyértelműen gyereket, és volt felmérés, amelynek során arról számoltak be, hogy gyermek nélkül az életüket kevésbé érzik értékesnek. A fiatalemberek gyerekvállalási igénye mindenhol magasabb, mint a korosztályba tartozó nőké.

Az apák foglalkoztatottsága minden országban magasabb, mint a gyermektelen férfiaké, míg a nőknél ez pont fordítva van: ha gyermekük van, akkor a foglalkoztatottságuk csökken, nagyon alacsony. Ez a vállalati kultúra leegyszerűsítve azt jelenti hogy "a munkáltatók szeretik a családos férfiakat, de nem szeretik a családos nőket" – mondta a pszichológus.