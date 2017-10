Hatalmas robajjal dőlt össze egy ház Pesten

Ma délelőtt összeomlott egy épület a budapesti Tüzér utcában. A környéken lakóknak több tippjük is van arra, hogy miért. Hivatalos válasz egyelőre nincs.

A régi épületet éppen bontották, amikor összeomlott a Tüzér utca 13. szám alatt.

Ezek régi épületek, már a háború előtt itt álltak. Biztosan elrontottak valamit a bontás során" - mondja egy nő az Origo helyszíni tudósítójának.

A környéken többen is hallották a hatalmas morajlást. A szemközti kávézóban dolgozó férfi pedig már csak a porfelhőt látta.

Egy markolós bontotta, aztán egyszer csak kiborult. Nem tudom, hogy mi történt pontosan, mi is csak annyit láttunk, hogy kidőlt az egész. Előtte szállt ki a srác a markolóból körülbelül fél perccel. Mázlija volt."

Akárcsak azoknak, akik a közelben voltak.

Egy idős nő például éppen a ház előtt sétált el, amikor az összedőlt. Talán fél méteren múlt, hogy nem találta el a törmelék.

A felső szerkezetet megbontották a sarkainál, mert valaki belülről elkezdte bontani. Le kellett volna zárni az utcát, hogy erre lehet számítani alapból, vagy nem megbontani az épület sarkát, és szépen oldalanként befelé haladni a bontással, a legvégén bedönteni az egészet"

- mondja az egyik szemtanú, majd azt is hozzátette, hogy egy férfi éppen a szomszédos üzlet ajtaján lépett be, amikor a baleset történt. Éppen, hogy be tudott lépni az ajtón. Már nézett is vissza, mert hallotta a dübörgést, aztán látta a porfelhőt. Ha egy pillanattal később lép be az ajtón, akkor telibe találta volna a törmelék - tette hozzá.

Egy kis furgonra is jutott törmelék bőven: ráadásul ültek is benne, amikor az épület összeomlott, de csodával határos módon ők sem sérültek meg.

A helyszínt rendőrségi szalagokkal és kordonnal zárták le. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult. Nem sérült meg senki.