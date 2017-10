Újabb zavaros dolgok derültek ki Gyurcsány ügyvédjéről

Nem nyugszik bele Czeglédy Csaba, hogy felszámolják a bűnszervezetét, és a rácsok mögül is mindent kézben tart, nemcsak saját védelmét, de még az iskolaszövetkezetek ügyleteit is. Ezt állítja a Pesti Srácok informátora, aki konkrétan néven nevezi mindazon jogászokat, ügyvédeket, akik most naponta egyeztetnek Czeglédy Csabával, miközben minimum tanúnak kellene lenniük a büntetőeljárásban.