Orbán Viktor: Európában a legnagyobb érték a biztonság

A rendőrség kiváló munkájának is köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a rendőr tiszthelyettesek avatásán, ahol új rendőrautókat is átadtak.

Európában a legnagyobb érték a biztonság lesz a következő években - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a rendőrség állományába kinevezett tiszthelyettesek ünnepélyes eskütételén és a rendőrség új szolgálati gépjárműveinek átadásán. Nemcsak a családok nyugodt és kiszámítható élete múlik majd rajta, hanem Magyarország teljesítménye, gazdasági sikere is - jelentette ki.

Az európai helyzet a következő években leegyszerűsödik, az egyik csoportba azok az országok tartoznak, ahol biztonság van, a másikba, ahol nem - tette hozzá.