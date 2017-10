Lelépett a főszponzor, máris pénzért kuncsorog a Momentum

Alig jelentette be Bojár Gábor nagyvállalkozó, hogy elzárja a pénzcsapokat a Momentum elől, Fekete-Győr Andrásék máris pénzkalapozásba kezdtek. Mielőtt bárki megijedne, hogy a balliberális oldal legújabb reménységei anyagi gondokkal küszködnek, annyit érdemes tudni, hogy a viccpárt saját bevallása szerint is havi 1 millió forintból gazdálkodik. Mivel a költségvetésük teljesen átláthatatlan, a kassza ennél jóval vastagabb is lehet a valóságban, de az sem világos, hogy az a bizonyos egymillió honnan folyik be. Fekete-Győrék most mindenesetre az októberi rendezvényeik ürügyén házalnak a szimpatizánsaiknál, így már csak az a kérdés, hogy tényleg elfogyott a lóvé a Momentumnál, vagy mindössze arról van szó, hogy - remek üzleti érzékkel - Bojár távozását lovagolnák meg plusz bevétel reményében.

Furcsa levelet kapott kézhez a Momentum Mozgalom tagsága a hétvégén, ebben Fekete-Győr András elnök azt sürgette, hogy mindenki utaljon pénzt a pártjának. Az Origót arról tájékoztatták a Momentum köreiből, hogy a támogatásokat Fekete-Győr az október 23-i rendezvényük megszervezésére kérte, amely kapcsán azt ígérgette, hogy

tömegeket visznek majd ki az utcára".

Nagy vállalás egy egyszázalékos viccpárt fejétől, aki azt is bejelentette, hogy az '56-os szabadságharc kitörésének évfordulóján tervezik begyújtani a kampánymotort a 2018-as választásokra, és hogy ez mennyire lesz sikeres, az bizony az adományokon is múlik. Ennyi bevezető után az elnök három konkrét összeget nevezett meg: kétezer, négyezer és húszezer forintos felajánlásokat várnak a Momentum bankszámlájára, amelyekből főleg marketingre és pártpropagandára költenének.

Nehéz nem észre venni, hogy a Momentum éppen akkor kezdett bele a kalapozásba, amikor Bojár Gábor nagyvállalkozó látványosan szakított a mozgalommal. A korábban Juhász Péter együttes politikust pénzelő Graphisoft-vezér ugyanis éppen a hétvégén jelentette be, hogy csalódást okoztak neki Fekete-Győrék, ma pedig az is kiderült, hogy ennek következményeként a forrásokat is elzárja a Momentum elől. (Bojár a nyár végén árulta el, hogy milliós tétellel szállt be a párt építésébe.)

A Momentum ezzel egyidőben megfogalmazott levele arra enged következtetni, hogy a milliárdos visszavonulásával a pénz is elfogyott a kasszából.

Csakhogy könnyen lehet, hogy Fekete-Győr András a nagy nyilvánosság előtt zajló szakítást lovagolná meg és kezdett el kéregetni.

A párt ugyanis egyáltalán nem áll rosszul anyagilag, saját belső kommunikációja szerint is havi egymillió forintból gazdálkodik. A tényleges összeget titkolják, a pénzügyek teljesen átláthatatlanok, így előfordulhat, hogy a Momentum pénztárcája ennél jóval vastagabb. Már csak azért is, mert papíron az egymilliós bevételnek sincs nyoma. Hivatalosan kizárólag az ezer forintos tagdíjakból folyik be pénz, ez a forrás viszont a 200 fő körüli tagsággal számolva néhány százezer forintnál biztosan nem hoz többet a konyhára. Hogy a fennmaradó rész honnan érkezik, az rejtély.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a Momentumnak Bojár lelépésével valóban kiürült a zsebe, vagy az elnökség remek üzleti érzékkel egyszerűen csak megcsapolná a hírek hatására beijedt szimpatizánsokat.

A párt egzisztenciájáról mindenesetre sokat elárul, hogy nem csupán az október 23-i produkcióra futja. Úgy tudjuk, hogy egy héttel korábbra a Dürert is kibérelték, mivel itt szeretnék bemutatni a választási programjukat. A szórakozóhely bérlése egyedül másfélmillió forintra rúg. Ha mindez nem volna elég, a Momentum a tetejében még egy plakátkampányt is tervez a következő hetekben. Mindezek fényében talán jogos az a kijelentés, hogy Fekete-Győrék hiába próbálják az ellenkező látszatot kelteni, a tagságtól kikuncsorgott ezresek nélkül is bőven van mit a tejbe aprítaniuk.