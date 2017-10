Soros álciviljei a bíróságokat vették célba

A Tűzfalcsoport blog sokadjára számol be arról, hogy a Soros György által támogatott hazai álcivil szervezetek, hogyan próbálják a magyar igazságszolgáltatást bevenni, és hogyan tesznek kísérletet a bírákra történő nyomásgyakorlásra. A próbálkozás érthető, hiszen Sorosnak, hazánkban - nem úgy mint például az Európai Parlamentben, ahol Soros több mint kétszáz embert mozgat – nem sikerült átvennie az irányítást a törvényhozó és a végrehajtó hatalom (értsd: Kormány) felett, így „kénytelenek voltak" az igazságszolgáltatást célkeresztjükbe venni.

A lap korábban már beszámolt arról, hogy a magyar bíráknak „érzékenyítő kurzusokat" tartanak, - a Sorosék által folyton veszélyben érzett - az egyenlő bánásmódra való fogékonyságuk fejlesztése érdekében. A kurzus okításából természetesen jócskán kiveszik a részüket Soros magyarországi leányvállalatai is: a Helsinki Bizottság, a Háttér Társaság a Melegekért és a Patent Jogvédő Egyesület, mint "autentikus intézmények".Ezt a célt szolgálta a Patent Egyesület azon programja, amelynek célja az amerikai „court watch" mozgalom mintájára jött létre, és a rendeltetése az, hogy a laikus állampolgárok megfigyelhetik, hogy mi zajlik a bíróságok egyébként nyilvános tárgyalásain. Erről aztán beszámolnak a közvéleménynek, nyomást gyakorolva ezzel a későbbi bírósági döntésekre.

A Patent ezt a programot első körben a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekre alkalmazta és elsősorban fiatal joghallgatókat vettek fel, akik számára már jó időben elkezdték alkalmazni az ingyenes agymosást.

A program befejezését egy konferenciával ünnepelték a NANE egyesület társszervezésében. (A NANE támogatói sorában első helyen a Nyílt Társadalom Intézetet találjuk) Az előadók között pedig ott volt Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, és Arild Moberg Sande képviseletvezető-helyettes, a Norvég Királyi Nagykövetségről. De a szónokok között találjuk az érzékenyek legérzékenyebbjét Dr. Kiss Valériát, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében.

Nem mindenki rajong a genderizmusért

Kiss Valéria egyébként az a hölgy aki a fenti „érzékenyítő" kurzust is tartja a bíráknak. Elolvasva Kiss Valéria markmyprofessor.hu oldalon található hallgatói értékeléseit, rájövünk, hogy a professzor asszony jó liberális módjára, csak addig harcol az egyenlő bánásmódért, amíg valaki vele egyező álláspont mellett tör lándzsát, ha pedig valaki vitatni meri az általa magasztalt genderizmust, vagy a homoszexuális párokkal szembeni, a házasokkal egyező bánásmódot, akkor az kirekesztő és persze meg fog bukni a vizsgán. Hát ezt jelenti az egyenlőség az „érzékenyeknél". Tudjuk...

Az álcivilek értékes tudása

A blog beszámol továbbá arról is, hogy a fenti sorosista, Patent Egyesület közeli kapcsolatot ápol a „független" Magyar Bírónők Egyesületével. Az elnök asszonyt, Dr. Galajda Ágnest pedig sikerült már olyannyira "érzékennyé" tenni, hogy több helyütt hangsúlyozta, hogy a civil jogvédők értékes tudást szolgáltathatnak a jogalkalmazók számára.

Kérdés, hogy mit szólna a bírónő, ha esetleg a másik oldalról érkeznének "értékes információk" a bírák számára? Vajon akkor is ilyen rugalmasan értelmezné-e a bírói függetlenséget?

A felperes: Soros György

A blog mai cikkében beszámol arról is, hogy úgy tűnik sikeres volt az „érzékenyítés", mivel a Kúrián is kimondták, hogy: "minden körülmények között tilos a roma és nem roma gyerekek iskolai elkülönítése. Kaposváron is." És elmarasztalták a fenti intézményeket szegregáció miatt.

A blog, a Népszava cikke alapján elmondja, hogy:

„A Somogy megyei Kormányhivatal, a Klebelsberg Központ, valamint Kaposvár önkormányzatának felülvizsgálati kérelmét is elutasította szerdán, a Kúria a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskolájának ügyében. A város peremén található intézmény szegregált, csak a Szentjakab telepen élő roma szülők gyerekei járnak oda. A szegregáció tényét korábban több bíróság is megállapította, legutóbb, 2016-ban a Pécsi Ítélőtábla jogerős bírósági ítéletben erősítette meg a jogsértés tényét, elrendelve az iskola felmenő rendszerben történő bezárását."

Hogy mennyire volt jogos az ítélet, abban, a részletek ismerete hiányában nem tudunk állást foglalni, azonban a blog, az eset kapcsán felhívja egy elgondolkodtató tényre a figyelmet.

Nevezetesen arra, hogy az ügy felperese nem más, mint a szintén Soros alapítványa, az Open Society Foundation által pénzelt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF)

A CFCF további támogatói között feltűnnek olyan régi szoci káderek, akik úgy tűnik, szépen összefogtak Soros helyi bérenceivel egy kis feszültség generálása érdekében. Az igazi áldozatok persze a kisebbségiek akiket a libsik újra eszközként használnak a kisded játékaikhoz. Ha pedig a kisebbségek eszközként való felhasználásáról van szó Magyarországon, az ember óhatatlanul találkozik Mohácsi Viktória, egykori SZDSZ-es politikus nevével.

A szoci káderek is besegítenek

A blog megemlíti a támogatók közül a 2012-ben meghalt Bartha Ferenc, egykori MNB elnök által alapított Bartha Tanácsadó Kft-t is. Bartha 1965-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakán. 1968–69-ben a Central European University Európai Integrációs képzésén vett részt Nancy-ban. 1988 és 1990 között töltötte be az MNB elnöki tisztségét és nem csak egyszerű MSZMP tag volt, hanem a kommunista rezsim állampártjának Központi Bizottsága is sorai között tudhatta a vörös bankárt. 1994-től a nagyszerű szakember az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsának elnökeként és privatizációs kormánybiztosként funkcionált.

De támogatja a szervezetet a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében végzett Felcsuti Péter, a munkásőrség egykori tagja is.

Alapítója és támogatója volt a CFCF-nek Ujlaky András is, aki szintén a Marx Károly Közgazdasági Egyetemre járt, majd a bankszektorban dolgozott. Elvégzett egy kéthetes kurzust a CEU-n, ahol megismerkedett többek között „Mohácsi Vicával"

akinek a testvérével aztán megalapították a szervezetetet.

Az Alapítvány kimondott célja volt, hogy iskolapereket indítsanak a szegregáció ellen, az esélyegyenlőség jegyében. A szervezet Ujlaki elmondása szerint magánadományokból jött létre, de hamar felkarolta a „jószándékú" ügyet a Soros féle Open Society is, vélhetően így tudott ilyen „szép pályát" befutni a CFCF.

Már az első per után jött a pénz a Soros-alapítványtól, „soha nem kaptunk évente többet, mint hetven-nyolcvanezer dollárt az OSI-tól (Open Society Institute, Nyílt Társadalom Intézet), és gyakorlatilag mindig ez volt a fix bevételünk. Lényegében ebből élt az alapítvány" – mondta Ujlaky az interjúban. Akkor megnyugodtunk.

Hogy mennyire helyezte sikeresen nyomás alá a bíróságot Soros, a helyi csinovnyikjain keresztül, azt mindenki döntse el maga.

Sorosék a Kúrián?

Mindenesetre az elgondolkodtató tény, hogy a Kúrián bírói tevékenységet folytat Majtényi László felesége, Kárpáti Magdolna bírónő. Majtényi egyébként amellett, hogy a baloldali pártok közös köztársasági elnök jelöltje volt, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetője és – ahogy arról már az Origo is beszámolt – 145 millió forintot kapott az OSI-tól az Intézet áldásos tevékenységére.