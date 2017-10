Tállya Amerikát is elhozza

A magyar BBQ története fontos mérföldkőhöz érkezett. Október 13-15. között rendezik meg az első hivatalos, pontszerző, pénzdíjas barbecue verseny (Master Series Sanctioned Contest) Magyarországon, a KCBS – Kansas City Barbeque Society védnöksége alatt, a tokaji borvidék szívében, Tállyán.

Magyarországon elsőként és egyedülálló módon

A 6400 EUR összdíjazású verseny során közel 40 hazai és külföldi BBQ csapat fog egymással megmérkőzni. Az Európa minden szegletéből érkező csapatok 5 kategóriában küzdenek meg a dobogós helyezésekért.

A KCBS felajánlása szerint ezen kívül a legjobb helyezést elérő magyar csapat szabadkártyát kap a 2018-as Jack Daniel's világbajnokságra. A verseny Magyarország egyetlen világörökségi borvidékén, Európa mértani középpontjában, Tállyán kerül megrendezésre október 13-15. között, a különleges hangulatú szüreti időszakban, kísérőprogramja pedig egy nagyszabású, hamisítatlan blues- és borfesztivál lesz, izgalmas zenei és családi programokkal, utcazene versennyel, egyedi gasztronómiai- és borélményekkel. A verseny és a fesztivál a Tállyáért Egyesület szervezésében, a BBQ Expedition szakmai felügyeletével valósul meg.

Amerikából jön ez a hullám. A BBQ eredetileg egy proli kaja volt, de 6-8 évvel ezelőtt egy félelmetes reneszánsza indult el, és mára sztártermék lett - mondta a barbecue-ról Adorjányi Máriusz, a verseny szakmai vezetője.

A KCBS fő küldetése a barbecue népszerűsítése, védelme és fejlesztése, minél több ember bevonásán és oktatásán keresztül. A világ első számú barbecue-szervezete 30 éve működik és 20.000 tagot számlál a világ minden részén. A versenyszervezet világszerte több mint 500 pénzdíjas versenyt védnököl, melyek a KCBS szigorú szabályzata szerint zajlanak. A szabályok meghatározzák az elvárt formázást, sütést és tálalást, de teret hagynak az egyéni kreativitásnak is. KCBS versenyeket szinte minden hétvégén rendeznek Európa legkülönfélébb szegleteiben, amatőr és profi csapatok részvételével. A KCBS 2017-ben megérkezett Magyarországra, így végre a hazai barbecue-hívek is megismerhetik és részesei lehetnek a KCBS féle tudásbázisnak és versenyrendszernek.

Mi a barbecue?

Az Amerika déli államaiból származó, évszázados hagyományú tradicionális barbecue nem grillezést jelent: a hús fatüzeléses szmókerekben, lassú füstön sül, alacsony hőmérsékleten, hosszú órákon át. Igazi low&slow életfilozófia, a húskészítési eljárások királya. A barbecue az egyik legdinamikusabban növekvő kulturális irányzat világszerte, az amerikai vidéki kultúra egyik utolsó fellegvára, amely az utóbbi években az európai régiókban is, így Magyarországon is óriási népszerűségre tett szert. Amit a barbecue képvisel: hagyománytisztelet, alaposság, idő, alázat. A hidegfüstölési hagyományok könnyedén honosíthatóak hazánkban, a nagydarab, klasszikus húsrészek miatt a barbecue nagyon közel áll a magyar lelkülethez.

Magyarország tradicionálisan antigrill ország, a magyar szabadtéri ételkészítés inkább főzés, viszont van hagyománya a hidegfüstölésnek, tehát van vágy és egyre nagyobb az érdeklődés a barbecue iránt - mondta Adorján Máriusz.

A verseny

A verseny során közel 40 hazai és külföldi BBQ-csapat fog egymással megmérkőzni. Az Európa minden szegletéből érkező csapatok 5 kategóriában küzdenek meg a dobogós helyezésekért. A Promenád sétányon megrendezett verseny szombati napja részlegesen lesz nyilvános a nagyközönség előtt, a vasárnap azonban teljes mértékben nyitott lesz minden érdeklődő számára, lehetőség lesz a műhelytitkokba való betekintésre. A szombati napon is több alkalommal biztosítanak bejárási lehetőséget a versenyterületen, szakértő vezetésével, vasárnap pedig már a versenycsapatok által elkészített, de nem beadott húsokból is lehet kóstolni.

Tállya BBQ Fesztivál

A különleges hangulatú szüreti időszakban a verseny kísérőprogramja pedig egy nagyszabású, hamisítatlan blues- és borfesztivál lesz, izgalmas zenei és családi programokkal, utcazeneversennyel, egyedi gasztronómiai- és borélményekkel.

Mialatt a versenycsapatok felépítik bázisaikat és kezdetét veszi az egész nap és egész éjszaka tartó sütés, a szomszédos Maillot kastélyban és kertjében egy igazi blues fesztivál várja a látogatókat, blues koncertekkel, színvonalas gyerekprogramokkal, valamint a magyar és amerikai kultúra találkozását jelképező kulturális csemegékkel: népi zenekarral kísért magyar táncházzal, amerikai pop up whiskey bárral. A Blues Nagyszínpadon fellép a Ripoff Raskolnikov Band, a Jambalaya, a Pribojszki Mátyás Band, Hangácsi Márton és a Sonny and his Wild Cows. A péntek este különlegessége Hobo Jim Morrison estje lesz, az Amerikai ima. A gyerekeket Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertjével, a Tarisznyás Műhely kézműves foglalkozásaival és fűzfa játékokból álló játszóterével és a Zenebona Társulat két zenebohócának mulatságos előadásával várja a fesztivál.

A fesztivál másik helyszíne a 400 éves Szirmay kúriában kialakított Oroszlános Borhotel lesz, ahol borélmény programok, borkóstolók, piknikkosaras dűlőtúrák és gasztroélmények várják majd az érdeklődőket, valamint egy különleges zenei programmal készülnek, hiszen a Zeneszöveg.hu Utcazene Versenyén résztvevő zenekarok produkcióit hallgathatjákk meg egy-egy pohár kiváló tállyai bor elkortyolása közben. Az Oroszlános étterme két alkalommal is izgalmas bor-étel párosításokat felvonultató borvacsorával várja a kulináris élvezetekre vágyókat.

Én örülök annak, hogy ez a verseny nem a Városligetben lesz vagy egy nagyon populáris helyszínen, hanem egy turisztikailag nagyon izgalmas helyen - mondta el a szakmai vezető, miért éppen Tállya ad otthont a versenynek.

