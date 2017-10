Vona hisztérikus állapotban: Botka után ő is feladhatja

Vona Gábor úgy járhat, mint a szocialista Botka László, és kiszállhat a miniszterelnök-jelöltek versenyéből - értesült az Origo Jobbik-közeli forrásokból. Úgy tudjuk, Vona szabályosan hisztérikus állapotba került, és fontolgatja, hogy lemond. Az ok, hogy a pártelnök a saját szempontjából meglehetősen reménytelennek látja a 2018-as parlamenti választásokat, a helyzeten pedig csak rontott, hogy a Jobbik plakátfinanszírozási botránya az ügyészség elé került. Az elmúlt héten ráadásul a Jobbik kasszafelelőse, Simicska Lajos is olyan ámokfutásba kezdett, amely már Vonának is kínos volt. Nem beszélve arról, hogy köztudott: Simicska árulja a médiabirodalmát, és a valószínűsíthető választási bukás után Amerikába készül.

A szeptemberi összesített közvélemény-kutatások eredményei azt mutatják, hogy a Jobbik támogatottsága a biztos pártválasztók között egy hónap leforgása alatt újabb 2 százalékpontot csökkent. Az antiszemita és cigánygyűlölő múltjával jelenleg is küszködő párt augusztusban még 19 százalékon állt, legújabban viszont már csak 17 százalékra mérték. A számok az Origo információi szerint Vona Gábornak sem tetszettek, olyannyira, hogy

a Jobbik-közeli informátoraink arról beszélnek, hogy Botka Lászlóhoz hasonlóan ő is idő előtt száll majd ki a 2018-as kampányból.

Vona egyszerűen nem képes mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség nem csak, hogy 2006 (!) óta a legnépszerűbb párt, hanem miközben a Jobbik tábora augusztusról szeptemberre is csökkent, a kormánypártoké már a 49 százalékhoz közelít. Vagyis a pártelnök hiába sulykolja évek óta, hogy a Jobbik az egyetlen kihívó,

a több mint 30 százalékos különbség tudatában a párt legfeljebb annyit tud felmutatni, hogy az ellenzéki oldalon az egyetlen látható méretű formáció marad.

De Vona nem csak a népszerűségi görbék alakulása miatt vált hisztérikussá, hiszen az elmúlt hetekben aggasztóbbnál aggasztóbb történések ütötték fel a fejüket a párt háza táján. A legvészjóslóbb kétségtelenül a plakátfinanszírozási botrány, amely most már az ügyészség asztalán van, miután az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelzését megalapozottnak találták, és nyomozást indítottak "számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségszegés" gyanújával. Ennek lefolytatását a Nemzeti Nyomozó Irodára bízták. A határidő december 6-a, de indokolt esetben ez meghosszabbítható. Vagyis a Jobbik úgy vág bele a 2018-as kampányba, hogy mindvégig a feje felett lebeg majd, hogy elmarasztalják a trükközés miatt.

A tényleg példátlan ügy lényege, hogy az ÁSZ bekérte azokat a szerződéseket, amelyeket a Jobbik Simicska Lajos plakátcégeivel kötött 2017 első félévében. A párt adatszolgáltatási gyakorlatával már a 2015-ös és 2016-os évre vonatkozóan is volt probléma, de az idei dokumentumokat egyáltalán nem volt hajlandó kiadni. Nem véletlenül, hiszen a Jobbik főszponzoraként működő Simicska szó szerint fillérekért játszotta át a plakáthelyeit a Jobbiknak, később pedig 1100 plakáttáblát egyik napról a másikra el is adott (voltaképpen odaajándékozott) Vonáéknak. Ez így nyilvánvalóan kimeríti a tiltott pártfinanszírozás fogalmát, a szerződésekből pedig erre vonatkozóan bizonyítékok is előkerülhettek volna.

A Jobbik így inkább a bujkálást választotta.

Ezt elégelte meg az ÁSZ, és ezért jelentette fel a Jobbikot az ügyészségnél. Mellékszál, de legalább ennyire kínos eset volt, amikor kiderült, hogy a Jobbik plakátjaival szinte teljesen megegyező hirdetéseket nem más, mint Nagy Ajtony Csaba, Simicska Lajos unokaöccse és egyben ügyvédje rendelte meg és árasztotta el velük a köztereket, természetesen Simicska Lajos reklámfelületein. Persze nem saját kedvtelésére járt el, ő csak afféle stróman volt a buliban, akinek a nevét felhasználva megkerülhetővé vált a vonatkozó plakáttörvény.

Így Simicskának úgy sikerült kampányolnia a Jobbik mellett, hogy ahhoz papíron a Jobbiknak nem volt köze.

Nagy Ajtony feltűnése azért is érdekes, mert ő többek között a Simicska zsebében landolt Index.hu igazgatósági tagja is. Elsőre és másodikra is érthetetlen, hogy miért éppen az ő neve alatt adták el a jobbikos propagandát, hiszen ezzel Simicska, a Jobbik és az Index is nevetséges és kimagyarázhatatlan helyzetbe került. Csakhogy úgy látszik, Simicska környezetében tényleg nem maradt más, akire rábízható lenne egy ilyen ügylet, vagy akiben megbízna az oligarcha. Ez pedig a nyilvánvaló gyengeség, az összeomlás előtti utolsó pillanatok jele.

Lajos a rengetegben

Vona számára nemcsak a plakátok körüli fejetlenség tette egyértelművé, hogy Simicskával gond lehet, hanem az előző héten a milliárdos által bemutatott, egészen primitív ámokfutás is. A Veszprémben élő nagyvállalkozó ugyanis hétfőről keddre virradóan ecsetet (festékesflakont) ragadott, és feltehetően részegen Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó mondatokat festett fel a saját hirdetőoszlopaira. Az alpári akciózásról fotó is készült, amelyen Simicska borzalmas állapotban látható: összemocskolt zakóban, cigarettázva várja, hogy a kiérkező rendőrök végezzenek az igazoltasával.

Persze nem véletlen, hogy Simicska miért éppen hétfő éjszaka tombolt: aznap tudta meg, hogy Botka feladta, és reménytelenné vált a Jobbik-baloldali összefogás. A hétvégén balsejtelme beigazolódott, hiszen az MSZP világossá tette, hogy nem lesz összefekvés a Jobbikkal. Ráadásul a kisebb pártoknak is az a jól felfogott érdeke, hogy külön induljanak, hiszen az összeborulással nemcsak 2018-at veszítik el, de a 2022-es választásokat is.

Maradjunk annyiban, hogy az biztos: a mindent Simicskára és a vagyonára építő Vonának egy arculcsapással érhetett fel, amikor így látta viszont a párt pénzeszsákját. Részegen, sárosan, sőt egyes vélemények szerint még annál is piszkosabban... Arra már tippünk sincs, hogy mit szólhatott ahhoz, amikor alig 24 órával később Simicska Ádám (Simicska Lajos legidősebb gyermeke) apját kopírozva hasonlóan alpári graffitizésbe kezdett. Az a fiú, aki a "polgári" Magyar Nemzet napilap kiadójának ügyvezetője, és aki a hírek szerint befutó helyet kap a parlamentbe a Jobbik listáján.

A történések fényében egyáltalán nem meglepő, ha Vona valóban sokkot kapott, és kiszáll a kampányból. Pláne, hogy azt látja maga körül, hogy nemcsak ő menekül a süllyedő hajóról, hanem Simicska Lajos is, aki már arról tárgyal, hogy kinek értékesítse a médiaportfólióját, és hogyan távozzon az Egyesült Államokba. Vagyis hogy hogyan meneküljön el.