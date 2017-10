Gyurcsány magyarázkodik a nyolcvanmilliós Czeglédy-kölcsön miatt

Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán mondta el, miért adott a cége 80 milliós kölcsönt az előzetesben ülő Czeglédy Csabának. Azt is elárulta, lehet, hogy már soha nem jutnak a pénzükhöz.

A Demokratikus Koalíció elnöke közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol arról, hogy kölcsönt adott Czeglédy Csabának, illetve az ő vállalkozásának (Human Operator Zrt.). Gyurcsány Ferenc azt írta, idén tavasszal kereste meg Czeglédy Csaba. Azt mondta, hogy diákmunka szervezésével foglalkozó cége valamilyen adóvitába keveredett az Adóhivatallal, zárolták számláit, átmeneti fizetési gondjai vannak, nem fog tudni bért fizetni a diákoknak, ha nem adok kölcsönt. Én évek óta nem foglalkozom cégeink ügyeivel, ezért Klárához irányítottam - írta a bukott kormányfő.

Gyurcsány leírt, hogy "Klára úgy döntött, hogy ad kölcsönt Csabáéknak és én egyetértettem vele." Elkészült a szerződés, átutaltuk a pénzt. Telt-múlt az idő. Czeglédy elkezdett törleszteni, aztán jött a hir, hogy váratlanul őrizetbe vették és zárolták valamennyi számláját. Ettől a pillanattól természetesen nem tudott fizetni, sőt, a diákmunkások sem kapták meg bérüket - írta Gyurcány. Hogyan is kaphatták meg, hiszen nem fért hozza számlájához az Adóhivatal intézkedése miatt. Itt tartunk most. Hogy valamikor visszakapjuk-e a pénzünket, azt nem tudom.

Gulyás: A felelősség a baloldalé

Mint arról korábban beszámoltunk, a Czeglédy-ügyben a Demokratikus Koalíciónak és az egész magyar baloldalnak politikai felelőssége van - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, miután találkozott a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének elnökével és a megkárosított diákok küldöttségével.

Nem nyugszik bele Czeglédy Csaba, hogy felszámolják a bűnszervezetét, és a rácsok mögül is mindent kézben tart, nemcsak saját védelmét, de még az iskolaszövetkezetek ügyleteit is. Ezt állítja a Pesti Srácok informátora, aki konkrétan néven nevezi mindazon jogászokat, ügyvédeket, akik most naponta egyeztetnek Czeglédy Csabával, miközben minimum tanúnak kellene lenniük a büntetőeljárásban.