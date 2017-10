Jobbikos vazallusával rondította össze Simicska Veszprém oszlopait

Az Origo úgy tudja, hogy az oligarcha nem volt egyedül a múlt heti „nagyszerű akciója" során, hanem az odarángatott házi fotósain túl a Főnök (így hívják Simicskát a Jobbikban) segítségére sietett Simicska régi, jó barátja Müllner László gyömrői barlangász is. Úgy tudni, hogy Müllner is követve az új irányt, újabban szintén erősen szimpatizál a Jobbikkal. Nem mellékes az sem, hogy Müllner felesége a Simicska birodalom zászlóshajójánál, a Közgép Építő Zrt-nél keresi kenyerét. Érthető tehát, hogy miért kellett lerohanni kedd hajnalban Gyömrőből Veszprémbe „szegény" Müllnernek...

Ahogy arról már korábban az Origo beszámolt, múlt kedd hajnalban Simicska Lajos vélhetően nem kevés alkohol hatása alatt dührohamot kapott, ecsetet ragadott és kirongyolt – közben még el is esett - a veszprémi éjszakába, hogy a saját hirdetőoszlopain élje ki haragját. Érthető a dühkitörés, hiszen kitartottja, Vona népszerűsége a béka feneke alatt van, a pártfinanszírozási botrány miatt a Jobbiknál számvevőszéki vizsgálatot folytatnak, és Botka lelépésével megbukott a nagy terv, az MSZP-s szavazatok bezsebelésére.

Az oligarcha nem volt egyedül, vele tartott régi cimborája és szövetségese, az elszánt barlangász, Müllner László is.

Müllner László régi barátja az oligarchának, foglalkozását tekintve pedig barlangi mentős. Korábban arról cikkeztek az újságok, hogy Müllner Simicska farvizén úszva szerezte meg számos magyarországi barlangra vonatkozóan a kizárólagos merülési jogot. A legnagyobb botrány abból volt, hogy Müllnerék kisajátították maguknak a II. kerületi, páratlan természeti kincsnek számító, Molnár János-barlang "búvárturisztikai célú hasznosítási jogát", amely során kizárták onnan a barlangot felfedező búvárt és a termet megnyitó búvárt is.Müllner erre a célra felhasználta az amúgy fordítási főtevékenységre hivatott Architeuthis Dux Bt.-jét. Ebben a cégben kültag, a fentebb már említett Müllner-Lencsés Edina, azaz Müllner László felesége.

Müllner-Lencsés Edina a Simicska féle Közgép alkalmazottja és követi a Főnök által adott instrukciókat nem csak a betonozást illetően, hanem a politika tekintetében is. Merne mást tenni. Lencsés Edina like-olja Facebook-oldalán Volner Jánost, az Indexet és a Zsúrpubi nevű jobbikos oldalt is. Vagyis csupa olyasmit, amihez a Jobbiknak és Simicskának köze van. A Simicska és a Müllner család között az együttműködés erős lehet, mivel Müllner László egyik bejegyzésében Simicska lányát is megjelölte, de az ismerősei között meg lehet találni a Simicska család apraját-nagyját.

Müllner számos jobbikos politikust követ Facebook-oldalán, és támogatja a korábbi gyömrői polgármestert Gyenes Leventét is, akinek szex és drogbotrányai, valamint adócsalás és okirathamisítás miatti jogerős bírósági ítélete miatt kellett távozni a polgármesteri székből. Gyenes a közelmúltban látványosan közeledik a Jobbikhoz. De Müllner támogatja a körzet jobbikos országgyűlési képviselő-jelöltjét, Sas Zoltánt is.

Az oligarcha gátlástalanságát mutatja, hogy még a saját, nem a politikához köthető vállalkozásainak alkalmazottját és annak házastársát is képes felhasználni a bosszúszomjából, és elkeseredettségéből fakadó elmebeteg akcióira.Persze Müllneréket sem kell nagyon sajnálni, hiszen mint látható a pénzért cserében szívesen részt vesznek Simicska aljaskodásaiban, és bármikor színt váltanak, ha a Főnökük gazdasági érdekei úgy diktálják.