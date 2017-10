Fidesz: A magyar emberek, és ne az ellenzék hangja jusson el Brüsszelbe!

A Fidesz szerint fontos, hogy Brüsszelbe a magyar emberek hangja, és ne a bevándorláspárti ellenzéké jusson el. Halász János, a nagyobbik kormánypárt frakciószóvivője keddi budapesti sajtótájékoztatóján rámutatott: a magyar pártok nem egységesek abban, hogy megvédjük az országot és elutasítsuk a Soros-tervet.

Az ellenzék kész a Soros-terv végrehajtására, a hatalomért cserébe veszélybe sodornák a magyarok biztonságát és az ország jövőjét. Le akarják bontani a kerítést és hajlandóak végrehajtani a kötelező betelepítési kvótát is - közölte.

"Ezért most a magyar emberek véleményére van szükség, küldjünk együtt egy erős üzenetet arról, hogy mi nem akarunk bevándorlóországgá válni!"- fogalmazott Halász János, hangsúlyozva: erre teremt lehetőséget a nemzeti konzultáció.

Már megkezdték a Soros-terv végrehajtását

Azt mondta, Brüsszelben már megkezdték a Soros-terv végrehajtását, amelynek célja évi egymillió migráns Európába telepítése majd szétosztása kvóta által. Soros szerint fejenként 9 millió forintnyi pénzügyi segélyt kell adni a migránsoknak, a bevándorlók finanszírozását pedig hitelekből, adóemelésből és uniós támogatások csökkentéséből akarják elérni; le akarják bontani a határvédelmi kerítéseket is - tette hozzá.

Hazudik az ellenzék

Úgy folytatta, ez a terv egész Európát és hazánkat is fenyegeti, és "az ellenzék most is azt hazudja, hogy nincs Soros-terv, ahogy két éve azt hazudták: nincs bevándorlás, egy éve pedig azt, hogy nincs kötelező kvóta". Azóta látható, hogy nem akar szűnni a bevándorlás, az Európai Bizottság pedig maga ismerte el, hogy már dolgoznak a kötelező betelepítési kvótán - mondta Halász János.