Suchman: Olyan nincs, hogy egy hétvégén csak úgy lemond a jelölt

Suchman Tamás volt szocialista politikus, egykori miniszter, zsidó hitközségi vezető beszélt a HETI TV-nek arról az örökségről, amit a szülei hagytak rá, valamint arról, hogy mit is kellene ma tennie egy szocialistának.

Én már egy ideje mondom, adjunk magunknak egy kis időt és aztán alakítsuk át az egészet, ha kell - mondta a HETI TV-ben Suchman Tamás. A volt MSZP-s országgyűlési képviselő szerint ő abban a „rossz" helyzetben van általában, hogy a barátai felhívják és tájékoztatnák. Én azt javasoltam a pártelnöknek, hogy egy ilyen döntést alaposan, városonként, kisebb községenként kell megvitatni, majd azt kell vinni a párt testületei elé - tette hozzá.

Olyan nincs, hogy egy hétvégén csak úgy lemond, felmond a jelölt. Figyelni kel jobban . Nekem anyám azt írta a születésnapomra, hogy a metropoliszban is figyeljek a kicsi házra. én a mai napig is egy kis 57 négyzetméteres házban lakom Marcaliban. Anyám azt is megígértette velem, megparancsolta nekem, hogy becsület és alázat legyen. Szerintem ezek nélkül nem lehet a politikában élni.

Suchman szerint ma nem foglalkoznak azokkal az emberekkel, akikkel elindult egykor az MSZP. Kérdeztem is a pártelnököt, beszélnek-e újra azzal a közel háromszáz emberrel, akik egykor képviselői voltak a pártnak, akikk kiléptek egykor a pártból, szerintem kellene velük beszélgetni. Sok mindenkivel kell még beszélgetni, mert az emberek többsége bizony baloldali - mondta a volt politikus.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg.