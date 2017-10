Elfogadta a kormány a turizmusfejlesztési stratégiát

A kormány elfogadta a turizmusfejlesztési stratégiát az előző héten, azt az október 16-i Turizmus summit nemzetközi konferencián mutatják majd be - mondta Bánhegyi Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing-kommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese szakmai konferencián kedden Budapesten.

A vezérigazgató-helyettes a Turisztikai marketing konferencia 2.0 című rendezvényen hozzátette: az MTÜ által szervezett, több mint ezer fős nemzetközi konferenciát Orbán Viktor miniszterelnök nyitja majd meg.

Megújuló eszköztár

A régió leghatékonyabb turizmusmarketingjének kialakítása a cél. Megújul a marketing eszköztár, hamarosan a kormány elé kerül a már bejelentett kiemelt desztinációk mellett újabbak kijelölése. Az MTÜ digitális stratégiájának megújítása folyamatos, a tervek között szerepel a közösségi médiában új önálló video-tartalomsorozat indítása, és megújul az MTÜ honlapja. Ennek egyik részeként új szakmai oldal indul a jövő héten - sorolta.

Nemzetközi kampány is indul

Bánhegyi Zsófia az Állami turizmusmarketing új utakon című előadásában a kiemelt feladatok között említette, hogy a célcsoportok pontos ismeretével értékesítést támogató kampányt folytassanak. Jövőre nemzetközi kampány is indul, ahol a külföldiek hosszabb tartózkodásának és a magasabb költésük elérése a cél. A vidéki úti célok népszerűsítése is a feladatok között szerepel, 2018-ban az egészségturizmusra és a gyógyturizmusra fókuszáló kampányt indítanak. Közölte azt is, hogy létrehozzák a desztinációs márkagondnokságokat, az új országos szervezet létrehozására 4 milliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre.

Az államnak is vannak feladatai

A turisztikai ágazatot a piaci szereplők dominálják, a szektor kiemelkedő teljesítménye az ő munkájuk eredménye, de az államnak is vannak feladatai: a marketing promóció, az ország népszerűsítése a szereplőkkel együttműködésben - húzta alá.