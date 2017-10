A Czeglédy-ügy Gyurcsány korrupciós ügye

A Czeglédy-ügyről egyre inkább kiderül, hogy nem más, mint Gyurcsány Ferenc korrupciós ügye - mondta Budai Gyula a Fidesz országgyűlési képviselője. Emlékeztetett arra, hogy a bukott miniszterelnök kölcsönt adott Czeglédy Csabának, akinek erre valójában nem is volt szüksége, hiszen 3 milliárd forintot tüntetett el. Budai Gyula azt mondta: Czeglédy dolga az volt, hogy a bűncselekményből befolyt pénzből finanszírozza az MSZP és a DK kampányát.

Az előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Több ügyben volt Gyurcsány Ferenc és a bukott miniszterelnök-jelölt, Botka László ügyvédje is.

Czeglédy bűncselekményből megszerzett pénzéből finanszírozták volna az MSZP és a DK kampányát, Gyurcsány Ferenc a kulcsszereplő

Gyurcsány Ferenc lebukott azzal, hogy kölcsönt adott Czeglédy Csabának, hiszen 80 millió forintot juttatott számára az érdekeltségébe tartozó Altuson keresztül. Erre az összegre Czeglédynek nem is volt szüksége, hiszen 2013 és 2016 között több mint három milliárd forintot tüntetett el, és titkos osztrák széfjében több mint egy kilogramm aranyat találtak - mondta Budai Gyula. A politikus felvetette, hogy ki tudja, hol és mennyi pénze van még különböző számlákon. Budai szerint ezért egyértelmű, hogy a Czeglédy Csaba által üzemeltetett bűnszervezet mögött Gyurcsány Ferenc és a baloldal áll, és Czeglédy nem más, mint a volt kormányfő és a baloldal strómanja. A bűncselekményből befolyt pénz az MSZP és DK kasszájába vándorolt, és ebből finanszírozták volna a baloldal kampányát - mondta Budai Gyula. Szerinte megállapítható, hogy Czegdlédy Csabának semmi más dolga nem volt, minthogy a baloldal és a DK kampányához pénzt gyűjtsön össze, és ezt meg is tette. A fideszes politikus kitért arra is, hogy az Altus abban az osztrák bankban vezetett számlát, ahol Czeglédy Csaba széfje volt. Ezért meglátása szerint egyértelmű, hogy az egész ügyért Gyurcsány Ferenc tehető felelőssé, ez az ő és a baloldal korrupciós ügye.

Szerinte véletlenek nincsenek, s Gyurcsány Ferencnek végre színt kellene vallania ebben az ügyben.

Czeglédy diákokat károsított meg

Budai a legnagyobb aljasságnak azt nevezte, hogy a Czeglédy és bűnszervezete által elcsalt, elsikkasztott pénzből a diákok nem kapták meg a fizetésüket. Gyurcsány Ferenc károkozásáért így újra a polgári kormánynak és a parlamentnek kell helytállni. A fideszes politikus szintén felháborítónak tartotta, hogy Czeglédy jogi képviselője útján megkereste a diákok szószólóját és kártalanítást ajánlott.

