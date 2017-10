A pincéjét mutogatja, közben egy belvárosi lakásban "nyomorog" a Momentum

Van egy 130 négyzetméteres, háromszobás lakás a főváros VI. kerületében, amelyet a Momentum Mozgalom használ irodaként. A financiális helyzetére egyre gyakrabban panaszkodó, egyszázalékos viccpárt egy közel 100 millió forintot érő ingatlanba költözött be, amelynek a havi bérlése is súrolja a 400 ezer forintot. Amikor a tagságból rákérdeztek, honnan van az új bázis, az volt a válasz, hogy egy támogatótól. Az ingatlannal nem csak az a probléma, hogy nem egészen világos, milyen konstrukcióban került Fekete-Győr Andrásékhoz, hanem az is, hogy miközben a Momentum rendre egy lepusztult alagsort mutat be pártközpontként a nyilvánosság előtt, közben egy drága belvárosi lakásban nyomorog.

Bemegyünk a pincébe, omladozó falak, áporodott szag, de a Rózsa utca az identitásunk része. Ezzel a kommentárral kalauzolta végig a Momentum Mozgalom elnöke, Fekete-Győr András a Simicska-féle Hír Tv riporterét, amikor megmutatta a párt székházát Budapest VII. kerületében. A szeptember végén adásba kerülő anyagban Fekete-Győr néhány perccel később a valóban nem túl jó állapotban lévő alagsorral érvelt azt bizonygatva, hogy alig van pénzük. "Nézzenek körül, tehát, lehet, hogy nem egy ilyen helyen lennénk, ha lenne pénzünk" - fogalmazott.

Igazság szerint Fekete-Győr Andrásék tényleg nem egy ilyen helyen vannak.

Árnyékból a fénybe

A Rózsa utca 22. nem csak a Simicska Lajos tévéjenek adott interjúban töltött be imázs szerepet, rövid kutakodással számos olyan cikkre bukkani az interneten, amelyek szintén hangsúlyosan kiemelik, milyen szerény körülmények között is létezik a Momentum. A szintén Simicska-tulajdon Magyar Nemzet újságírója februárban így mutatta be a pártközpontot:

Belépek a Momentum bázisára, egy lepukkant Rózsa utcai pincébe. Ha Soros pénzeli a szervezetet, akkor nincs nagyon eleresztve: a pergő vakolat, a szedett-vedett berendezés és az általános káosz legalábbis erről árulkodik.

Nem sokkal később a szintén ellenzéki HVG is írt a bázisról, amelyet ők úgy mutattak be, mint olyan pincehelyiséget, amelyet ugyan közösségi térnek neveztek ki, valójában azonban inkább tűnik egy "fapados szórakozóhelynek". Érdemes még a 444 tudósítását is hozzáolvasni a teljes képhez, Soros blogja idézi Orosz Anna elnökségi tagot, aki mosolyogva adta elő, hogy a Rózsa utcai szuterén "egy palota", ahhoz képest, ahonnan elindultak. A 444 ehhez annyit tesz hozz, hogy a "linóleumozott, pergő vakolatú terem tehát a mozgalom központja".

Az Origo viszont a napokban úgy értesült, hogy a Momentumnak a VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky út 35. szám alatt is van egy irodája, amelyről Fekete-Győr Andrásék mindeddig egyáltalán nem beszéltek.

Úgy tudjuk, egy három szobás, 130 négyzetméteres ingatlanról van szó és két főt is alkalmaznak az itteni teendők elvégzésére. A Momentum ott tartózkodásának azonban semmi jele: se a kapucsengőn, se a postaládán, se pedig a lépcsőházban nincs nyoma annak, hogy a párt beköltözött volna. Ennek ellenére időről-időre szerveznek ide különböző, zártkörű eseményeket, az Origo is egy ilyen program kapcsán hallott először a pontos címről.

Mi folyik itt, Gyöngyösön!

A lakás létezéséről a Momentum tagsága agusztusban szerezhetett tudomást egy elnökségi hírlevél egymondatos értesítéséből, amikor pedig rákérdeztek a részletekre, csupán egy szűkszavú válasz érkezett:

Az irodát egy támogatótól kapták és azok a momentumosok használják, akik sokat dolgoznak a pártért. Nekik ugyanis szükségük van egy helyre, ahol nyugalom van.

Hogy konkrétan ki az adakozó, és hogy milyen konstrukcióban adta át az ingatlant Fekete-Győréknek, arról nem közöltek információt. Némi keresgélést követően az Origo megtalálta a titokzatos támogatót, akihez kapcsolódóan egy, a tulajdonában lévő gyöngyösi építőipari cégen kívül más nyilvános adatot egyelőre nem találtunk, ezért a nevét sem tesszük közzé. Mindenesetre felhívtuk, a telefonbeszélgetésben pedig megerősítette, hogy valóban ő adta át a lakást a Momentumnak, de arról nem akart pontosabbat mondani, hogy milyen feltételek mellett.

Ez csak arra tartozik, aki kiadja és aki kiveszi. Viszonthallásra! Mivel bontotta a vonalat, nem volt lehetőségünk visszakérdezni, hogy a Momentum megvette, vagy bérli az ingatlant. Ennek azért van jelentősége, mert ha nem ingyen kapták meg, akkor komoly terhet jelent a pártkasszára. Ha viszont képesek finanszírozni egyszerre két pártközpont fenntartását is, akkor végképp érthetetlen, hogy Fekete-Győrék miért kuncsorognak folyton pénzért.

Mibű'?

Jártunk az illetékes földhivatalban, ahol a tulajdoni lapba betekintve az derült ki, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti lakást nem vásárolta meg a Momentum. Ezt követően az Ingatlan.com-nál arról érdeklődtünk, hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlan bérlése. Úgy kalkuláltak, hogy a szóban forgó lakás négyzetméterenkénti bérleti díja 3000 forint lehet, tehát

összesen 390 ezer forint, plusz rezsibe kerülhet a Momentumnak havonta.

A magas ár érthető, tekintve hogy az Ingatlan.com a lakás értékét 94 millió forintra becsülte. Az Otthon Centrum valamivel alacsonyabb árszintre jutott: tőlük a 2017-es év első 9 havi értékesítési adatai alapján azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a fajlagos havi bérleti díjak a VI. kerületben, a Deák Ferenc tér és a Szent István körút között, az Arany János utcai metrómegálló vonzáskörzetében 2715 forintra tehetőek négyzetméterenként. Ez alapján tehát a pártnak havonta 350 ezer forint, plusz rezsit kell leszurkolnia.

Hogy miből futná erre, az a párt gazdálkodásából nem derül ki. Egyetlen fix bevételi forrásuk papíron a havi ezer forintos tagdíj, csakhogy az ebből befolyó összeg nem éri el a 250 ezer forintot sem. Fekete-Győr András saját maga korábban arról beszélt, hogy a különböző adományokkal kiegészülve nagyjából egymillió forintos bevételük van minden hónapban. Ebből költenének tehát a Rózsa utcai és a Bajcsy-Zsilinszky úti irodákra, a rendezvényeikre és a kampányaikra is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy fizikai képtelenség, hogy mindenre jusson belőle.

Az ügyben megkerestük a Momentumot, azt szeretnénk megtudni tőlük, hogy miért nem számoltak be a belvárosi székhelyükről, hogyan jutottak hozzá, és honnan van rá pénzük. Ha érdemi válaszokat kapunk, frissítjük a cikket.